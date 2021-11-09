28 ngày tới, 3 con giáp phát tài phát lộc, may túi ba gang đựng đô la, có quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 06:54

3 con giáp giàu sang phú quý trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

Cát tinh phù hộ nên tài vận của người tuổi Dậu khởi sắc bừng bừng, việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng với con giáp này, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh .Ngoài ra, công việc cũng có bước tiến lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Không những sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với mức thù lao khủng, mà việc đầu tư kinh doanh cũng đem đến không ít lợi nhuận. Con giáp này không còn phải lo cơm áo gao tiền trong thời gian dài. 

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Tài vận của người tuổi Dậu khởi sắc bừng bừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn dồi dào sức sống, lại là người cầu tiến, dám làm dám chịu nên khi gặp khó khăn con giáp này thường không dễ dàng đầu hàng, buông bỏ. 28 ngày tới, vận thế của người con giáp này có sự đột phá mạnh mẽ so với thời gian trước đây. May mắn liên tiếp đến với con giáp này. Không những sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với mức thù lao khủng, mà việc đầu tư kinh doanh cũng đem đến không ít lợi nhuận. Con giáp này không còn phải lo cơm áo gao tiền trong thời gian dài.

Tuổi Tỵ

Thời gian trước đây do bị hung tinh khắc chế nên vận thế của người tuổi Tỵ bất ổn, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn, công việc đi xuống. Nhưng 28 ngày tới , do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Hóa Ất” nên tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp này liên tiếp đón nhận những cơ hội phát tài mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Ngoài ra sự nghiệp, tình cảm của người tuổi Tỵ cũng vô cùng thuận lợi, con giáp này sẽ có cơ hội thoát kiếp “độc thân” nếu còn đang cô đơn. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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