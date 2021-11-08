Mua nhà, sắm xe trong tầm tay, thần tài gọi tên đúng 3 con giáp này

Tâm linh - Tử vi 08/11/2021 12:00

3 con giáp đón may mắn lớn, tiền bạc dư dả quanh năm.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Lúc nào họ cũng tỏ ra là người linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Ngoài ra họ cũng ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vươn lên nghịch cảnh. Với bản tính tốt bụng, nhiệt tình, người cầm tinh con Rắn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn.

Trong 5 ngày tới tuổi này sẽ được tiếp đón Thần Tài. Những xui xẻo trước đó đã qua, giờ đây là lúc bạn gặt hái thành tựu trong công việc. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Nếu làm dịch vụ thì nhận được nhiều lời mời hợp tác. Người có ý định chuyển việc sẽ tìm được công việc như mình mong muốn.

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Tỵ tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy mà họ dễ có được thành công hơn. Họ cũng là người tham vọng, không chịu thua thiệt. Khi đối mặt với khó khăn họ không bao giờ sợ thất bại.

Trong 5 ngày tới là lúc mà tài lộc của bạn nở rộ. May mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp thuận lợi hơn. Họ có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Thân có cơ hội để khôi phục lại các hoạt động buôn bán. Nếu độc thân thì bạn cũng sẽ sớm tìm được nửa kia cho mình.

Tuổi Tý

Tháng tới là thời điểm con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên. Có rất nhiều yếu tố thuận lợi giúp cho bạn có thể tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống hay trong công việc. Nếu đã vạch ra cho mình mục tiêu và đích đến thì đây chính là lúc mà bạn đạt được nó. Trong 5 ngày tới, cả công việc và sự nghiệp của con giáp may mắn đều trôi chảy.

Thêm nữa, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên được giao cho nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Không chỉ vậy, bạn là người cởi mở, lạc quan nên luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Xét về tài lộc, tuổi Tý có nhiều thời cơ để mở rộng quan hệ khách hàng. Vì vậy mà công việc làm ăn rất thuận lợi giúp bạn có tiền mua nhà, mua xe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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