21 ngày tới, con giáp nào được sếp đề bạt thăng quan tiến chức những tháng cuối năm 2022?

Trong vòng 21 ngày tới, những con giáp này nhận nhiều phúc lộc. Sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm kiếm những cơ hội thăng tiến trong cuộc việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, con giáp này ít khi mắc sai lầm.

Tuy thời trẻ, người tuổi Thìn còn gặp nhiều va vấp. Nhưng đến tuổi trung niên, họ dần đạt được những ước mơ, hiện thực hóa những kế hoạch của bản thân.

Đối với họ, trưởng thành là một quá trình diễn ra từ từ và con giáp tuổi Thìn sẽ không vội vàng để đạt được thành công.



Trong 21 ngày tới, con giáp tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý. Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

Tuổi Dần

Dần mạnh mẽ và kiên định với khao khát làm giàu rất lớn. Trong tháng 10 này Dần chính là một trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên mọi cố gắng và nỗ lực từ trước đến này của Dần sẽ gặt hái được thành quả. Chỉ cần kiên trì và mạnh mẽ trước sóng gió dần sẽ thu về những thành quả vượt bậc mà không phải ai cũng có thể làm được.

21 ngày tới được xem là khoảng thời gian vàng theo đúng nghĩa đen với các Dần, tiền bạc, may mắn ập tới biến Dần thành con giáp giàu nứt vách. Chưa hết, Dần lại còn có cơ may trúng số độc đắc nên thời gian này chỉ ngồi không thì cũng có tiền tỷ tự đến, tha hồ tiêu pha chẳng sợ cạn túi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất ngoại giao tốt, có nhiều mối quan hệ nên làm kinh doanh sẽ có lợi cho bạn. Biết được lợi thế của mình trong thời gian cuối năm nhiều người có nhu cầu mua sắm, bạn đã đánh đúng mục tiêu, bán mặt hàng thiết yếu. Ít ngày thôi mà số tiền lời mang về là con số khủng.

Tiền bạc đầy két lại còn biết tiết kiệm, đầu tư thêm vào các dự án làm ăn cùng bạn bè nên con giáp này nhanh chóng giàu, chính bản thân họ cũng ngạc nhiên về mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

5 năm tới, Ngọc Hoàng chở che, gặp dữ hoá lành, sắm nhà lâu xe hơi là con giáp nào? Trong vòng 5 năm tới (2023-2028), nhờ sống lương thiện và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được Ngọc Hoàng chống lưng, nên nhà lầu xe hơi đều có đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/21-ngay-toi-con-giap-nao-duoc-sep-de-bat-thang-quan-tien-chuc-nhung-thang-cuoi-nam-2022-479405.html