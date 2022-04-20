2023, 3 con giáp "số nhọ" này bước ra đường cũng phải cẩn thận, đề phòng tài sản nếu không muốn tiền của không cánh mà bay, vận xui bủa vây

Tuổi Chuột năm 2023 gặp Mão tương hình vô lễ, cuộc sống trở ngại, gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể công việc bấp bênh lại gặp tiểu nhân ngáng đường.

Tý thuộc Thủy, Mão thuộc mộc, thủy sinh mộc. Vì thế, Tý Thủy là mẹ, còn Mão mộc là con. Nếu Mão mộc vượng, Tỵ Thủy vượng, nước vượng quá làm cây cối úng chết, còn cây vượng quá sẽ hút cạn nước. Cho bên, dù Tý Thủy sinh Mão mộc nhưng nếu thịnh quá, mất cân bằng thì sẽ hại nhau.

Người tuổi Tý cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Tuổi Chuột năm 2023 gặp Mão tương hình vô lễ, cuộc sống trở ngại, gặp rất nhiều khó khăn. - Ảnh minh họa: Internet

Tý năm 2023 dễ gặp hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên rơi vào tranh chấp. Họ dễ cãi vã, làm việc gì cũng không thuận. Với cuộc sống vợ chồng cũng nhiều bất hòa, mâu thuẫn. Đời sống tình cảm cũng nhiều trắc trở.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sẽ lại tiếp nối một năm rất vất vả. Bạn cần chú ý dễ bị người thân lừa đảo, tổn thương cực lớn, ngay cả bạn bè cũng nên cẩn trọng.

Mão Thìn tương hại, Mão Mộc khắc Thìn Thổ, sức khỏe của Thìn trong năm 2023 rất xấu. Lưu ý các bệnh về da, tay chân, mỏi gối.

Tuổi Thìn cũng cẩn thận về tiền bạc trong năm nay. Tốt nhất không nên làm việc lớn, cũng đừng cho vay nợ.

Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ. Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh có thể liên quan đến da, đau nhức chăn tay, đau mỏi lưng...

Thời điểm này cả sức khỏe lẫn gia đình, áp lực công việc đều khiến Thìn cảm thấy mỏi mệt, khó khăn chồng chất khó khăn.

Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ gặp phải hạn lớn vào năm Mão. Năm 2023 này, gặp Thiên Hình Tinh Quân, cho nên cực kỳ trắc trở. Bạn nên đề phòng tai nạn giao thông.

Ngoài ra, nạn Tam Tai sẽ khiến bạn gặp trắc trở về tài lộc, làm ăn. Bạn không nên làm lớn và cũng đừng tin người quá mức. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Thân cần rất là chú ý quan tâm.

Với việc tiêu pha, dù trong tài khoản bạn có nhiều tiền rủng rỉnh thì cũng nên tiết kiệm. Nếu tiêu quá đà, bạn có thể phải đối mặt vớ việc tay trắng và nghề nghiệp cũng chẳng còn.

Tuổi Thân sẽ gặp phải hạn lớn vào năm Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo