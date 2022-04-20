2023, 3 con giáp "số nhọ" này bước ra đường cũng phải cẩn thận, đề phòng tài sản nếu không muốn tiền của không cánh mà bay, vận xui bủa vây

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 17:20

Dự đoán năm 2023, những con giáp này cần cực kì lưu tâm và cẩn thận ngay cả khi ra đường. 3 con giáp vận đen này cần đề phòng tài sản, kẻ tiểu nhân nói xấu, tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

Tuổi Chuột năm 2023 gặp Mão tương hình vô lễ, cuộc sống trở ngại, gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể công việc bấp bênh lại gặp tiểu nhân ngáng đường.

Người tuổi Tý cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Tý thuộc Thủy, Mão thuộc mộc, thủy sinh mộc. Vì thế, Tý Thủy là mẹ, còn Mão mộc là con. Nếu Mão mộc vượng, Tỵ Thủy vượng, nước vượng quá làm cây cối úng chết, còn cây vượng quá sẽ hút cạn nước. Cho bên, dù Tý Thủy sinh Mão mộc nhưng nếu thịnh quá, mất cân bằng thì sẽ hại nhau.

2023, 3 con giáp 'số nhọ' này bước ra đường cũng phải cẩn thận, đề phòng tài sản nếu không muốn tiền của không cánh mà bay, vận xui bủa vây - Ảnh 1
Tuổi Chuột năm 2023 gặp Mão tương hình vô lễ, cuộc sống trở ngại, gặp rất nhiều khó khăn. - Ảnh minh họa: Internet

Tý năm 2023 dễ gặp hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên rơi vào tranh chấp. Họ dễ cãi vã, làm việc gì cũng không thuận. Với cuộc sống vợ chồng cũng nhiều bất hòa, mâu thuẫn. Đời sống tình cảm cũng nhiều trắc trở.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sẽ lại tiếp nối một năm rất vất vả. Bạn cần chú ý dễ bị người thân lừa đảo, tổn thương cực lớn, ngay cả bạn bè cũng nên cẩn trọng.

Mão Thìn tương hại, Mão Mộc khắc Thìn Thổ, sức khỏe của Thìn trong năm 2023 rất xấu. Lưu ý các bệnh về da, tay chân, mỏi gối.

Tuổi Thìn cũng cẩn thận về tiền bạc trong năm nay. Tốt nhất không nên làm việc lớn, cũng đừng cho vay nợ.

Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ. Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh có thể liên quan đến da, đau nhức chăn tay, đau mỏi lưng...

Thời điểm này cả sức khỏe lẫn gia đình, áp lực công việc đều khiến Thìn cảm thấy mỏi mệt, khó khăn chồng chất khó khăn.

2023, 3 con giáp 'số nhọ' này bước ra đường cũng phải cẩn thận, đề phòng tài sản nếu không muốn tiền của không cánh mà bay, vận xui bủa vây - Ảnh 2
Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ gặp phải hạn lớn vào năm Mão. Năm 2023 này, gặp Thiên Hình Tinh Quân, cho nên cực kỳ trắc trở. Bạn nên đề phòng tai nạn giao thông.

Ngoài ra, nạn Tam Tai sẽ khiến bạn gặp trắc trở về tài lộc, làm ăn. Bạn không nên làm lớn và cũng đừng tin người quá mức. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Thân cần rất là chú ý quan tâm.

Với việc tiêu pha, dù trong tài khoản bạn có nhiều tiền rủng rỉnh thì cũng nên tiết kiệm. Nếu tiêu quá đà, bạn có thể phải đối mặt vớ việc tay trắng và nghề nghiệp cũng chẳng còn.

2023, 3 con giáp 'số nhọ' này bước ra đường cũng phải cẩn thận, đề phòng tài sản nếu không muốn tiền của không cánh mà bay, vận xui bủa vây - Ảnh 3
Tuổi Thân sẽ gặp phải hạn lớn vào năm Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Từ giờ đến cuối năm 2022, Top 3 con giáp này cực kì may mắn, chỉ một đêm có thể đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, mau chóng phát tài

Từ giờ đến cuối năm 2022, Top 3 con giáp này cực kì may mắn, chỉ một đêm có thể đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, mau chóng phát tài

Từ nửa cuối năm nay, vận may cập bến giúp những con giáp này mau chóng đổi đời chỉ sau một đêm, phải nói là cực kì may mắn trong thời gian tới, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 20 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người