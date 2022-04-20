Con giáp nữ này tuy vô cùng xinh đẹp lại giỏi giang nhưng tình duyên trắc trở, số 'hồng nhan bậc phận' gian truân vô cùng!

Phụ nữ tuổi Dần thường là người khá nổi loạn, cá tính, sống có lý tưởng, có chủ kiến riêng của bản thân. Đây là con giáp có tài lãnh đạo và cũng rất thích chỉ huy người khác. Trong cuộc sống, con gái tuổi Dần rất quyết đoán, dám nghĩ dám làm, có bản lĩnh lại không thích phải dựa dẫm vào người khác.

Dần có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một người ấm áp và nhiệt thành. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần luôn quan tâm thái quá đến người kia nên khiến họ cảm thấy khó chịu, mất tự do. Vì vậy mà nhiều cuộc tình của con giáp này thường không có kết thúc đẹp. Dần nên tiết chế cảm xúc của mình một chút để không bị người khác làm tổn thương.

Tuổi Tỵ thông minh giỏi giang bậc nhất, tài hoa cũng hơn người. Trong công việc, Tỵ luôn được lòng tất cả mọi người, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tài chính cũng vô cùng khởi sắc, tiền đổ về tiêu xài không hết.

Tuy nhiên đường tình duyên của con giáp này lại gặp khá nhiều trắc trở. Những người bạn gặp đều lừa dối và lợi dụng bạn. Vì vậy bạn phải chịu nhiều tổn thương khi còn trẻ, đến năm 30, mọi chuyện với bạn mới êm đềm hơn. Tuy nhiên con đường hôn nhân của bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn, cần kiên nhẫn để vượt qua.

Về vật chất đã không được sung túc thì chớ, chuyện tình cảm, con cái cũng không được như ý muốn. Ngay từ thuở mới yêu cũng đã lận đận, trải qua dăm ba mối tình mới tìm thấy người phù hợp. Ấy vậy mà, khi bước vào hôn nhân, họ lại chịu khá nhiều cay đắng. Luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng bạn đời lại không cảm thông hoặc quá bận rộn nên gánh nặng lên đôi vai tuổi Tỵ lại càng lớn.

Bởi nhiều nguyên do cộng dồn mà phụ nữ tuổi Tỵ lúc nào cũng tất bật, vất vả lo toan cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Hãy biết yêu và trân trọng bản thân hơn, bạn sẽ thấy bớt khổ cực, vất vả đi nhiều.

Phụ nữ tuổi Tỵ lúc nào cũng tất bật, vất vả lo toan cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đa số những người cầm tinh con gà đều có tài ăn nói và nhiều năng lực hơn người. Vì vậy, phụ nữ tuổi Dậu cũng có khả năng biểu diễn tốt, lời nói đầy sức thuyết phục cùng với sự quan sát tinh tế, nhạy bén. Họ làm chuyện gì cũng rất quyết đoán và chú ý đến từng tiểu tiết, hành xử luôn thận trọng. Quan niệm về tiền bạc của nàng rất mạnh, nàng thích hưởng thụ cuộc sống, thích những thứ xa hoa và theo trào lưu nên đôi khi thiếu thực tế và có phần tự phụ.

Trong tình yêu, phụ nữ tuổi Dậu luôn thiếu đi cảm giác gần gũi với đối phương, vì vậy vận tình duyên không mấy thuận lợi, thậm chí có thể phải sống cô độc. Tuy vậy, nếu biết cải thiện khiếm khuyết của mình và nắm bắt thời cơ thì vẫn có thể gặp nhân duyên tốt, chỉ là hơi muộn hơn so với người khác.

Tuổi Dậu được nhiều ngời yêu mến bởi trời sinh bản tính đẹp người đẹp nết, khéo ăn khéo nói. Tuy nhiên, bạn vẫn không tìm được tiếng nói chung trong những cuộc tìm hiểu tình cảm khiến nhiều lần rơi vào cãi cọ. Tuổi Dậu nên thận trọng trong việc quen biết môt ai đó. Có thể những đối tượng bạn đang tin tưởng chỉ ở cạnh bạn với mục đích vui chơi qua đường. Đừng hy sinh quá nhiều khi yêu, đừng hạ thấp cái tôi của mình để nhẫn nhịn một người. Sự hi sinh của bạn sẽ khiến người đó càng chán ghét, càng muốn mang bạn ra làm trò đùa. Thế nên hãy mạnh mẽ và sáng suốt để không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Tuổi Dậu nên thận trọng trong việc quen biết môt ai đó - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.