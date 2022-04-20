Đúng 10 ngày cuối tháng 4/2022, 3 con giáp này tài vận đổi sắc, mọi sự hanh thông, chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 11:25

Dù thời gian gần đây, 3 con giáp này gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. 10 ngày cuối tháng 4, tài vận của họ dần khởi sắc, mọi sự hanh thông, xuôi thuận hơn trước rất nhiều.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường thật thà, ngay thẳng. Họ thường nói ra suy nghĩ của mình chứ không giấu kín trong lòng. Đôi khi, nét tính cách này có thể khiến họ làm mất lòng người khác.

Tuổi Tý cũng chớ nên ghen tị với thành công của bạn bè, đó là tính xấu. Khi họ thành công hơn bản mệnh, hãy chúc mừng họ và lấy đó làm bài học, làm kinh nghiệm để học hỏi và noi theo. Như thế bản mệnh mới có thể thành công được.

Khi tâm không tĩnh thì khả năng đánh giá vấn đề của con giáp này không còn chính xác nữa, do đó nếu ai xin lời khuyên bản mệnh cũng chớ vội đưa ra lời nhắn nhủ nào. Nếu tuổi Tý cảm thấy mệt thì cứ thừa nhận rằng sức khỏe mình không được tốt nên không tập trung được câu hỏi của mọi người.

Người tuổi Tý rất có ý thức và trách nhiệm trong công việc. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không dừng lại dù khó khăn, gian khổ. Đối với họ, không có gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn là đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra.

Đúng 10 ngày cuối tháng 4/2022, 3 con giáp này tài vận đổi sắc, mọi sự hanh thông, chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, dự đoán sẽ có mùa vụ bội thu trong tương lai. Người tuổi Tý vượt qua nhiều khó khăn. Sự nghiệp của họ ngày một vươn tầm cao mới.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, nói ít, làm nhiều. Trong công việc, con giáp này năng động, nhiệt tình, nói được làm được.

Phần lớn người tuổi này thường có nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.

Đường tài lộc của người tuổi Dậu gần đây không được tốt. Họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chịu nhiều áp lực từ yếu tố ngoại cảnh.

Đúng 10 ngày cuối tháng 4/2022, 3 con giáp này tài vận đổi sắc, mọi sự hanh thông, chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của tuổi Dậu ngày một khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể mắc một số sai sót làm ảnh hưởng đến công việc. Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của họ ngày một khởi sắc. Họ nỗ lực hết mình, từng bước sửa sai, đạt nhiều thành tựu trong công việc.

Con giáp này làm kinh doanh thì công việc cũng có nhiều khởi sắc. Những khoản đầu tư của họ trước đây cũng bắt đầu sinh lời.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Họ là người thông minh, khôn khéo, chủ động và nhạy bén trong công việc. Con giáp này biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

Mộc khí vượng vượng nhắc nhở con giáp này cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Tuổi Mão dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

10 ngày cuối tháng 4, con giáp này có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Sớm muộn họ cũng trở thành người quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Con giáp này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, phát huy hết tài năng, sự nghiệp con giáp này sẽ thăng hoa trong vài tháng tới. Mọi phương diện của họ đều hanh thông, thuận lợi, bội thu tài lộc.

Đúng 10 ngày cuối tháng 4/2022, 3 con giáp này tài vận đổi sắc, mọi sự hanh thông, chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
10 ngày cuối tháng 4, tuổi Mão có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Liên tiếp tháng 5, tháng 6/2022 tới những ai sinh vào tháng âm lịch này có quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng hoa

Liên tiếp tháng 5, tháng 6/2022 tới những ai sinh vào tháng âm lịch này có quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng hoa

Còn đúng 10 ngày nữa sẽ kết thúc tháng 4, mọi người thuộc mọi độ tuổi đều không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đặc biệt đối với những người sinh vào tháng âm lịch này, liên tiếp 2 tháng tháng 5 và tháng 6 tới hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận vô vàn tin vui, cuộc sống sẽ thăng hoa viên mãn, đường tình nở rộ, tiền vô như nước.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 31 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người