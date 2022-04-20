Đúng 10 ngày cuối tháng 4/2022, 3 con giáp này tài vận đổi sắc, mọi sự hanh thông, chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hạnh phúc thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường thật thà, ngay thẳng. Họ thường nói ra suy nghĩ của mình chứ không giấu kín trong lòng. Đôi khi, nét tính cách này có thể khiến họ làm mất lòng người khác.

Khi tâm không tĩnh thì khả năng đánh giá vấn đề của con giáp này không còn chính xác nữa, do đó nếu ai xin lời khuyên bản mệnh cũng chớ vội đưa ra lời nhắn nhủ nào. Nếu tuổi Tý cảm thấy mệt thì cứ thừa nhận rằng sức khỏe mình không được tốt nên không tập trung được câu hỏi của mọi người.

Tuổi Tý cũng chớ nên ghen tị với thành công của bạn bè, đó là tính xấu. Khi họ thành công hơn bản mệnh, hãy chúc mừng họ và lấy đó làm bài học, làm kinh nghiệm để học hỏi và noi theo. Như thế bản mệnh mới có thể thành công được.

Người tuổi Tý rất có ý thức và trách nhiệm trong công việc. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không dừng lại dù khó khăn, gian khổ. Đối với họ, không có gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn là đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra.

10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 4, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, dự đoán sẽ có mùa vụ bội thu trong tương lai. Người tuổi Tý vượt qua nhiều khó khăn. Sự nghiệp của họ ngày một vươn tầm cao mới.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, nói ít, làm nhiều. Trong công việc, con giáp này năng động, nhiệt tình, nói được làm được.

Phần lớn người tuổi này thường có nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.

Đường tài lộc của người tuổi Dậu gần đây không được tốt. Họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chịu nhiều áp lực từ yếu tố ngoại cảnh.

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của tuổi Dậu ngày một khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể mắc một số sai sót làm ảnh hưởng đến công việc. Trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, sự nghiệp của họ ngày một khởi sắc. Họ nỗ lực hết mình, từng bước sửa sai, đạt nhiều thành tựu trong công việc.

Con giáp này làm kinh doanh thì công việc cũng có nhiều khởi sắc. Những khoản đầu tư của họ trước đây cũng bắt đầu sinh lời.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Họ là người thông minh, khôn khéo, chủ động và nhạy bén trong công việc. Con giáp này biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

Mộc khí vượng vượng nhắc nhở con giáp này cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Tuổi Mão dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

10 ngày cuối tháng 4, con giáp này có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Sớm muộn họ cũng trở thành người quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Con giáp này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, phát huy hết tài năng, sự nghiệp con giáp này sẽ thăng hoa trong vài tháng tới. Mọi phương diện của họ đều hanh thông, thuận lợi, bội thu tài lộc.

10 ngày cuối tháng 4, tuổi Mão có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo