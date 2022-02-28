2 tuần tới, 3 con giáp 'đi đúng hướng, gặp đúng người', sự nghiệp bỗng chốc phất lên như 'diều no gió', có trăm cơ hội để xoay chuyển vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 11:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 tuần tới đây, 3 con giáp may mắn đi đúng hướng, gặp được quý nhân tương trợ, giúp sức cho sự nghiệp vươn tới đỉnh cao mới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, đôn hậu. Con giáp này cũng rất trung hậu, thật thà. Khi thấy ai gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

2 tuần tới chính là thời điểm hoàng kim của người tuổi Sửu. Con giáp may mắn đi đúng hướng nên có tài lộc dồi dào, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và lém lỉnh. Họ cởi mở, trung thực, dễ gần và hài hước. Con giáp này cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu đã đề ra. Đó là lý do khiến họ có thể chạm tay tới thành công dù thất bại nhiều lần.

 

Tài vận vượng phát, công việc thuận lợi chính là những đặc ân mà quý nhân ban tặng cho bản mệnh trong 2 tuần tới. Điều này sẽ giúp con giáp này có tâm lý thoải mái, tinh thần phấn chấn. Không những thế, con giáp này còn có chuyện tình cảm tốt đẹp, duyên đôi lứa thêm mặn nồng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần giàu nhiệt huyết và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này giàu chí tiến thủ, không vì khó khăn, trở ngại mà nản lòng, nhụt chí.

 

2 tuần tới đây, người tuổi Dần có tài vận vượng phát, phúc lộc tràn trề. Bản mệnh may mắn gặp được người tâm giao, đồng ý kiến, chung chí hướng nên nhận được cơ hội tốt để vươn tới thành công. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên tài khí tăng lên nhanh chóng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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