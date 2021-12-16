2 tháng âm lịch cuối năm 2021: 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 07:15

Tháng 11 và 12 âm lịch đánh dấu khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp của 3 con giáp này, họ sẽ gặt hái nhiều thành tựu, giàu có hơn người.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dẫn đầu may mắn trong khoảng thời gian này. Họ luôn cố gắng nỗ lực và đây chính là lúc bạn gặt hái thành quả lao động tương xứng với công sức của mình, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập không ngừng tăng tiến.

2 tháng âm lịch cuối năm 2021: 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, thu về một khoản rất lớn trước khi nghỉ tết âm. Nhất là nguồn thu không chỉ đến từ một phía mà còn nhiều khoản phụ. Tuy nhiên, họ lưu ý không nên tham làm quá kẻ tự rước họa vào thân. Hãy nhớ, chỉ cần nỗ lực hết sức mình là được, đừng thấy người khác có gì cũng phải chiếm cho bằng được dễ mang họa.

Tuổi Tỵ

Tháng 11 và 12 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có những điểm sáng rực rỡ. Trong khi các con giáp khác lo ngay ngáy chuyện mất mát, đen đủi trong tháng củ mật thì con giáp này lại được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được.

Với người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được lưởng thưởng hậu hĩnh xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Các mối xã giao rộng lại lại càng tạo thêm yếu tố thuận lợi để bạn phát huy tài năng, gây ấn tượng với lãnh đạo.

2 tháng âm lịch cuối năm 2021: 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 tháng âm lịch cuối năm 2021 chính là thời điểm tuổi Hợi vụt sáng về tài lộc. Hợi có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ mà chính mình cũng không ngờ tới, vì thế dù có vất vả cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

Với những người buôn bán, dễ dàng làm ăn, buôn may bán đắt, tiền lời lãi rủng rỉnh tha hồ ăn tiêu. Người làm công ăn lương nguồn thu rất tốt, một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai.

2 tháng âm lịch cuối năm 2021: 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, phát tài phát lộc, phất lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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