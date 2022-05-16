2 ngày đầu tuần (16 - 17/5): Tiền về nặng túi, 3 con giáp cứ thế mà giàu, thăng hạng tài lộc, may mắn liên miên, hỷ sự tự động về đến nhà

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 08:36

Những con giáp này sẽ có tài vận vượng, phúc lộc sâu dày nên công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Tỵ

Khó khăn chỉ là tạm thời, bước sang 2 ngày đầu tuần, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống con vật nuôi, cây trồng mới. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình, người tuổi này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cao hơn trước rất nhiều.

2 ngày đầu tuần (16 - 17/5): Tiền về nặng túi, 3 con giáp cứ thế mà giàu, thăng hạng tài lộc, may mắn liên miên, hỷ sự tự động về đến nhà - Ảnh 1
Khó khăn chỉ là tạm thời, bước sang 2 ngày đầu tuần, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khá tinh tế, nhạy cảm, có suy nghĩ thấu đáo. Họ cũng tỏ ra lạc quan ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách. Trong vòng 2 ngày đầu tuần, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy.

Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ nần. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

2 ngày đầu tuần (16 - 17/5): Tiền về nặng túi, 3 con giáp cứ thế mà giàu, thăng hạng tài lộc, may mắn liên miên, hỷ sự tự động về đến nhà - Ảnh 2
Trong vòng 2 ngày đầu tuần, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Có thể nói, công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm.

2 ngày đầu tuần (16 - 17/5): Tiền về nặng túi, 3 con giáp cứ thế mà giàu, thăng hạng tài lộc, may mắn liên miên, hỷ sự tự động về đến nhà - Ảnh 3
2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

7 ngày tới (14/5 - 20/5): Thái Dương tỏa nắng ấm, 3 con giáp VẬN ĐỎ ngút trời xanh, vừa mở mắt là tiền vào túi, chăm chỉ chịu khó lại càng giàu

7 ngày tới (14/5 - 20/5): Thái Dương tỏa nắng ấm, 3 con giáp VẬN ĐỎ ngút trời xanh, vừa mở mắt là tiền vào túi, chăm chỉ chịu khó lại càng giàu

Nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi ngày mai tử vi ngày mới tử vi hàng ngày Tử vi 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 51 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể