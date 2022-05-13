Đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp mang mệnh ĐẠI CÁT, làm ăn phát tài, tiền về chật két, mọi việc thuận lợi thêm nhiều phần

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 13:39

Dưới đây là con giáp may mắn, tính tình hiền lành chăm chỉ nên được trời Phật thương cho trúng số độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tha hồ tận hưởng sự giàu sang.

Tuổi Mão

Đúng ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Mão sẽ nhận bất ngờ cực lớn, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Từ trắng tay, nghèo khổ cũng trở thành đại gia khiến nhiều người đỏ mắt, ngưỡng mộ. Được Thần Tài chỉ điểm nên bạn có thể trúng số độc đắc, tha hồ làm việc thiện hoặc đi du lịch đó đây.

Công việc của bạn gặp nhiều chuyện vui, được cấp trên đánh giá cao khả năng ứng biến của mình. Nhờ vậy, bạn tha hồ thể hiện tài năng mà không sợ ai cản đường hay tìm cách chơi xấu mình như trước đây. Bạn có thể yên tâm thực hiện những dự án riêng của mình, chắc chắn sẽ nhận được nhiều thành tựu đáng nể.

Đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp mang mệnh ĐẠI CÁT, làm ăn phát tài, tiền về chật két, mọi việc thuận lợi thêm nhiều phần - Ảnh 1
Đúng ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Mão sẽ nhận bất ngờ cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Mùi là con giáp may mắn hưởng hết mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Trong công việc, bạn được thăng tiến, giữ chức vụ ngàn người mơ ước. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, có mối quan hệ đẹp như trong mơ.

Trong cuộc sống thường ngày, bạn may mắn trúng số độc đắc, tiền bạc đổ về như thác nước. Những kẻ xấu không còn dám giỡn mặt hay tìm cách hạ bệ bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện hết những ý tưởng của mình. Chắc chắn bạn sẽ ghi điểm mười trong mắt mọi người xung quanh.

Đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp mang mệnh ĐẠI CÁT, làm ăn phát tài, tiền về chật két, mọi việc thuận lợi thêm nhiều phần - Ảnh 2
Bước sang Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Mùi là con giáp may mắn hưởng hết mọi điều tốt đẹp trên thế giới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi tha hồ đếm tiền khi sang Rằm tháng 4 âm lịch. Bạn không chỉ được trời Phật thương vì tính tình chịu thương chịu khó mà còn nhận được nhiều lời khen của mọi người xung quanh. Điều này giúp tinh thần của bạn khá tốt, làm việc gì cũng đạt được kết quả cao.

Hãy chuẩn bị tinh thần để đón món lộc khủng nhất trời ban, chắc chắn bạn sẽ trở thành đại gia ngầm khiến nhiều người ganh tỵ. Trong chuyện tình cảm, Hợi nên cân nhắc thật kỹ trước khi qua lại với ai đó. Vì có thể người đó chỉ lợi dụng tiếng tăm của bạn chứ không hề có ý định tốt.

Đến Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp mang mệnh ĐẠI CÁT, làm ăn phát tài, tiền về chật két, mọi việc thuận lợi thêm nhiều phần - Ảnh 3
Theo tử vi mới nhất, Hợi tha hồ đếm tiền khi sang Rằm tháng 4 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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