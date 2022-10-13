2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), 3 con giáp ngồi không cũng trúng tiền tỷ, mở mắt thấy tiền, hỷ tín bủa vây, lĩnh trọn lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 19:07

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), 3 con giáp vừa giàu vừa sang, cơ hội đổi đời, vận may khó cản.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Chỉ trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này thôi mà những chú Hổ có nguồn thu khéo bằng cả tuần miệt mài làm việc rồi ấy chứ.

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10) là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này, khi lại làm việc khác, mất thời gian mà thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi.

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), 3 con giáp ngồi không cũng trúng tiền tỷ, mở mắt thấy tiền, hỷ tín bủa vây, lĩnh trọn lộc trong thiên hạ - Ảnh 1
Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tới chủ nhật là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với tuổi Dần. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình. Bản mệnh hãy chăm chỉ cố gắng làm việc nhé.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp.

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu. 

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), 3 con giáp ngồi không cũng trúng tiền tỷ, mở mắt thấy tiền, hỷ tín bủa vây, lĩnh trọn lộc trong thiên hạ - Ảnh 2

Sửu thích tiến những bước chậm mà chắc và thường đưa ra những quyết định táo bạo trong công việc. Trong 1 số trường hợp, sự quyết đoán này sẽ mang lại thành công lớn cho họ. Ảnh minh họa: Internet

Sửu thích tiến những bước chậm mà chắc và thường đưa ra những quyết định táo bạo trong công việc. Trong 1 số trường hợp, sự quyết đoán này sẽ mang lại thành công lớn cho họ.

Tuổi Tý

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10) của 12 con giáp có người tuổi Tý xếp hạng rất cao. Khi mà ngũ hành cung mạng được ủng hộ, cùng vận số tam hợp cục mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn.

Bạn được quý nhân Tam Hợp che chở nên khá thuận lợi. Năng lực kiếm tiền được đảm bảo nhờ trí thông minh xuất thần. Không có con số hay sổ sách nào có thể làm khó bạn. Đặc biệt với sự lém lỉnh của mình bạn luôn có cơ hội kiếm tiền bằng nghề phụ, từ đó vận tiền bạc có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ.

Đồng thời cát tinh Kim Điển sẽ đem tới nhiều cát khí. Kim Điển xuất hiện thì nam nữ mệnh đều được người khác giới giúp đỡ. Nhân duyên tốt đem lại tiền bạc, phú quý, có số hưởng thụ tiền bạc. Người có gia đình thì cung tài bạch được nửa kia giúp đỡ, nên không quá lo lắng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 12h đêm nay (13/10), vận khí may mắn lan tỏa, 3 con giáp số hưởng, Thần Tài lót đường hanh thông, càng tiêu tiền xả láng càng kiếm về gấp bội

Sau 12h đêm nay (13/10), vận khí may mắn lan tỏa, 3 con giáp số hưởng, Thần Tài lót đường hanh thông, càng tiêu tiền xả láng càng kiếm về gấp bội

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau đêm nay (13/10), 3 con giáp có cơ hội đón lộc thần tài, cuộc sống may mắn không ngừng.

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