2 ngày cuối tuần (25/2, 26/2): Vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 11:31

Tử vi có nói, 3 con giáp này được thần tài và quý nhân chiếu cố nên thăng hoa về sự nghiệp lẫn tài vận trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Hợi

So với những con giáp khác, người tuổi Hợi được xem là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Tuổi Hợi không quá tham vọng về vật chất, cái họ mưu cầu là một cuộc sống bình yên về tinh thần và đủ đầy về vật chất.

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại. Công việc có bước tiến triển mới kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp Hợi tìm được cơ hội thăng hoa về sau. 

2 ngày cuối tuần (25/2, 26/2): Vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, phú quý đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ khi làm việc. Khi họ thấy khó khăn vẫn luôn kiên cường không chùn bước, luôn tự tin khẳng định chính mình.

Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần này, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cuộc sống thăng hoa phát tài. Trong thời gian tới, người tuổi Sửu còn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiền ào ào chui vào túi không bao giờ lo cạn kiệt.

2 ngày cuối tuần (25/2, 26/2): Vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, phú quý đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần này thì người tuổi Dậu có cuộc sống trải đầy hoa hồng, không gặp chút khó khăn nào trong cuộc sống. Điều này giúp Dậu nhanh chóng nhận được thành tựu đáng nể. Những mất mác trong thời gian qua, người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, phú quý an nhàn, viên mãn. Họ dám dấn thân, hết mình vì công việc và nỗ lực không ngừng nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể. Nhờ thế, càng làm việc Dậu càng có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương.

2 ngày cuối tuần (25/2, 26/2): Vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, phú quý đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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