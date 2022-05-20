2 ngày cuối tuần ( 21 -22/5 ): Ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, con giáp này cẩn thận mất cắp, làm việc không được thuận lợi, tình duyên lận đận, trắc trở

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 15:25

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, những con giáp này nghỉ ở nhà cũng gặp chuyện xui rủi, tiền mất tật mang, tình duyên lận đận.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán vận trình của người tuổi Mão có thể gặp xui xẻo vào 2 ngày cuối tuần.

Công việc: Mão có thể gặp một vài sự cố trong quá trình làm việc nhưng đã xử lý kịp thời và vượt qua được. Bên cạnh đó, Mão cũng nên chú ý tránh duy trì các mối quan hệ cá nhân ở nơi làm việc nếu không sẽ tự “rước họa vào thân”.

Tài lộc: Tài vượng của con giáp này nên cẩn trọng, bởi đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư kinh doanh. Về tài chính, Mão nên học cách quản lý tiền bạc, đừng tiêu xài hoang phí mà hãy cố gắng tiết kiệm cho những việc khẩn cấp.

Về tình cảm, Mão nên nghiêm túc trong chuyện hẹn hò, đừng lơ là, thất hứa kẻo đối phương buồn lòng, hờn dỗi.

2 ngày cuối tuần ( 21 -22/5 ): Ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, con giáp này cẩn thận mất cắp, làm việc không được thuận lợi, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 1
Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán vận trình của người tuổi Mão có thể gặp xui xẻo vào 2 ngày cuối tuần. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tổng thể của người tuổi Thân tuần này ổn định trong ngày đầu tuần nhưng lại có tốt - xấu diễn ra vào 2 ngày cuối tuần. 

Vận trình công việc của Thìn chỉ ở mức trung bình, bạn thiếu sự tự tin nên làm việc gì cũng chần chừ, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính của con giáp này nên chú ý, đừng mù quáng đầu tư một cách thiếu suy nghĩ nếu không muốn “tiền mất tật mang”.

Tình cảm: Chuyện tình yêu của người tuổi này không được trôi chảy. Người đã kết hôn nên tránh xảy ra tranh chấp trong gia đình nếu không muốn tình cảm rạn nứt, người độc thân vẫn chưa tìm được bạn đời phù hợp cho mình. 

2 ngày cuối tuần ( 21 -22/5 ): Ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, con giáp này cẩn thận mất cắp, làm việc không được thuận lợi, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 2
Chuyện tình yêu của người tuổi này không được trôi chảy. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy, Hợi sẽ gặp nhiều rắc rối trong công việc khiến bạn dễ rơi vào bế tắc.

Công việc: Con đường sự nghiệp của Hợi trong tuần này sẽ gặp một vài sóng gió trong quá trình làm việc. Hãy bình tĩnh để xử lý vấn đề chớ nóng vội nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ thêm. 

Tình hình tài chính suy giảm, nguồn thu nhập giảm xuống khiến Hợi phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Tình cảm: Dấu hiệu tình cảm không khả quan. Người đã lập gia đình có dấu hiệu rạn nứt vì cả hai chưa tìm thấy sự đồng cảm, hòa hợp lẫn nhau, người độc thân vẫn “ê sắc ế”. 

2 ngày cuối tuần ( 21 -22/5 ): Ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, con giáp này cẩn thận mất cắp, làm việc không được thuận lợi, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 3
Tình hình tài chính suy giảm, nguồn thu nhập giảm xuống khiến Hợi phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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