2 ngày cuối tháng 2, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp này thoát khỏi vận xui, may mắn kéo về, cầu được ước thấy

Tuổi Tý ăn nên làm ra nên có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những người có quyền chức. Bạn đang trên đà thăng tiến nên hãy phát huy cao khả năng của mình nhé. Tin vui cho tuổi Tý, 2 ngày cuối tháng 2 có tin vui tài lộc đó chính là đối tác đã nhận lời ký kết hợp đồng hợp tác đôi bên. Mời được đối tác này tức là bạn đã có công lớn đối với công ty, tăng thêm lợi nhuận cho họ cũng như bản thân mình. Chắc chắn phần thưởng lớn sẽ về tay bạn.

Tình duyên trong 2 ngày cuối tháng 2 cũng suôn sẻ như ý, bạn đang có một chuyện tình đẹp bên người yêu chân thành. Hãy tạo không gian lãng mạn trong các bữa ăn hẹn hò và có thể bất ngờ tặng người ấy một món quà, chắc chắn người ấy sẽ vô cùng xúc động đó.

Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã "lên bờ xuống ruộng" với những điều không may mắn. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh hơn người mà họ đã vượt qua mọi thứ ngoạn mục. Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tháng 2, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có thay đổi bất ngờ. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tháng 2, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Trong công việc trong năm nay, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được tạo cơ hội được thăng tiến. Nhìn chung, ai khổ thì khổ nhưng tuổi Thìn nếu biết nắm bắt thời cơ thì sẽ có được một năm thịnh vượng.

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tháng 2, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, thật thà, chất phác. Bạn thuộc tuýp người độc lập, thích tự mình làm mọi việc hơn là nhờ vả người khác. Trong công việc, họ là người tận tâm, tận lực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng dễ tin người, dễ bị lừa gạt, thất thoát tài sản.

Trong 2 ngày cuối tháng 2, tài vận của người tuổi Mùi đổi khác, hanh thông, thuận lợi hơn nhiều phần so với những tháng trước. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này gặp được quý nhân. Đây có thể là cấp trên hoặc là người bạn hợp tác làm ăn với bạn. Người này sẽ trao cho bạn thêm cơ hội đầu tư, làm ăn sinh lời.

Trong 2 ngày cuối tháng 2, tài vận của người tuổi Mùi đổi khác, hanh thông, thuận lợi hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.