Cuối tuần vận trình đi xuống, 3 con giáp này gặp mệnh hao tài, danh lợi bỏ đi, xui xẻo gần kề, 'xôi hỏng bỏng không'

Người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cuộc sống trước đây dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua được nhờ vào năng lực hoặc có quý nhân bên cạnh phù trợ. Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, trong cuối tuần này, bản mệnh cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục.

Cuối tuần này bản mệnh cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản , chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro.

Những người tuổi Tý sẽ chật vật trong đường công danh, tài lộc. Những người tuổi Tý trong giai đoạn cuối tuần sẽ kiếm tiền khó khăn hơn trước. Đồng thời, vận trình thăng tiến cũng bị đứt đoạn, dễ bị tiểu nhân cướp công, tranh lộc nên sẽ chịu nhiều ấm ức.

Trong cuối tuần này, do tuổi Tý phải nhận cục diện tứ hành xung còn đẩy con giáp này vào thế "tiến thoái lưỡng nan" nên không nên quyết định những việc lớn kẻo dễ rơi vào trắng tay. Đồng thời, với những người tuổi Tý nếu như muốn thay đổi công việc cũng không nên quyết định trong thời gian này kẻo không thuận lợi.

Trong cuối tuần này, do tuổi Tý phải nhận cục diện tứ hành xung còn đẩy con giáp này vào thế trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tài chính của người tuổi Mùi cuối tuần này không có tiến triển gì đáng kể, thậm chí bạn không đánh mất tiền là may mắn lắm rồi. Thời gian này, chỉ có người làm nghề tự do nhận được một ít tiền hợp đồng mà thôi.

Người làm công ăn lương và người làm đầu tư, kinh doanh tốn nhiều thời gian giải quyết khó khăn nên chưa thể đạt tới bước phát triển đáng kể. Bên cạnh đó, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh.

Chuyện tài chính của người tuổi Mùi cuối tuần này không có tiến triển gì đáng kể, thậm chí bạn không đánh mất tiền là may mắn lắm rồi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.