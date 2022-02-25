Từ giờ đến đầu tháng 3, như cá chép vượt vũ môn, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, giàu sang phú quý, an nhàn hưởng lạc

So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Từ giờ đến đầu tháng 3, số mệnh hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Dậu cơ hội bùng nổ tài lộc. Nhờ sự chăm chỉ và tận tâm, không khó để bạn biến mọi ước mơ thành hiện thực trong thời gian này. Cuộc sống của tuổi Dậu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Từ giờ đến đầu tháng 3, tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, đơn hàng về ầm ầm làm cho bạn ham kiếm tiền hơn. Việc bạn làm chính là phải nỗ lực tạo dựng các mối quan hệ. Có quan hệ rồi, biết giao tiếp và tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ đến càng nhiều hơn.

Tình yêu như ý, con giáp này nên trân trọng người bên cạnh mình vui buồn sẻ chia. Đó mới là sợi dây gắn kết 2 người. Đôi lúc đối phương rất muốn được bạn dựa dẫm vào, đó là niềm tin và sự chân thành.

Từ giờ đến đầu tháng 3, tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống những người tuổi Tuất vô cùng may mắn, dễ dàng thăng quan tiến chức, thành công trong kinh doanh. Từ giờ đến đầu tháng 3, bạn sẽ gặp một quý nhân phù trợ có khả năng làm mai mối khiến đường tình cảm của bạn trải đầy hoa hồng, có tín hiệu hỷ vượng trong thời gian tới.

Tuất có cơ hội được thăng quan tiến chức, chóng mặt νì tiền lương tăng theo cấp số nhân trong giai đoạn từ giờ đến đầu tháng 3. Tuy vẫn có những trở ngại nhưng yên tâm rằng Tuất vẫn sẽ bước qua, hãy cố gắng hết mình chắc chắn ông Trời có mắt, bạn sẽ nhận lại xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Tuất có cơ hội được thăng quan tiến chức, chóng mặt νì tiền lương tăng theo cấp số nhân trong giai đoạn từ giờ đến đầu tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.