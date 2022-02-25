Bước qua ngày 26/2, Đại Hao ngự trị, 3 con giáp này gặp nhiều bất trắc, vận xui đeo bám, tiền mất tật mang

Tử vi 12 con giáp có nói, bước qua ngày 26/2, tuổi Dần có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, khi bước qua ngày 26/2, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dần lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

Bước qua ngày 26/2, do tuổi Sửu phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía nên tinh thần không ổn định, xảy ra nhiều sai sót. Sức mạnh ngũ hành cũng gây không ít ảnh hưởng đến người tuổi Sửu, khiến cho tinh thần của bạn không được yên ổn dễ căng thẳng mệt mỏi.

Trên con đường sự nghiệp, những người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và trở ngại to lớn, kém may mắn, không tìm được quý nhân trợ giúp. Chính vì vậy, người tuổi Sửu cần phải hành sự thiếu thận trọng, bốc đồng khoe mẽ dễ khiến người khác ganh tị đố kị.

Bước qua ngày 26/2, do tuổi Sửu phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía nên tinh thần không ổn định, xảy ra nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu có dấu hiệu đi thụt lùi khi bước qua ngày 26/2. Người làm công ăn lương phải giải quyết nhiều rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra vào thời điểm đầu tuần, khiến các kế hoạch kiếm tiền bị đình trệ. Do đó, làm việc gì bạn cũng cần đề cao cảnh giác, chớ chủ quan, lơ là, ngay cả trong những công việc quen thuộc.

Những người mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cần phải tiếp tục cố gắng chứ không nên nóng vội muốn trông thấy thành quả. Bạn chớ nên nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, muốn làm giàu, bạn cần kiếm tiền từ chính công sức lao động của mình.

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu có dấu hiệu đi thụt lùi khi bước qua ngày 26/2 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.