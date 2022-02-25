Tiểu Nhân lợi dụng, Kiếp Tài báo hiệu, 3 con giáp này ngày 26/2/2022 gặp toàn xui xẻo, hao tài tốn của, dễ bị lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 20:00

Tử vi ngày 26/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp toàn xui xẻo, hao tài tốn của, dễ bị lừa gạt do có Tiểu Nhân lợi dụng, Kiếp Tài báo hiệu.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 26/2/2022 cho thấy, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế những câu khó nghe kẻo người khác cảm thấy mất lòng. Bạn nên hiểu, người quan trọng với mình mới là người đáng để bạn quan tâm, còn những mối quan hệ bình thường thì đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.

Ngoài ra, thời gian này, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là người tuổi Tý vốn tin tưởng. Cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo 'tiền mất tật mang'.

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Tử vi ngày 26/2/2022 cho thấy, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế những câu khó nghe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 26/2/2022 báo hiệu, người tuổi Tuất trước hết cần chú ý bản thân. Những người tuổi Tuất trong thời gian này họ dễ gặp phải tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước nghĩ sau, nên dễ gây thất thoát tiền bạc trong thời gian tới.

Với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Bạn hãy thận trọng đừng đầu tư lớn kẻo dễ bị lừa gạt, mất mát tiền bạc, xôi hỏng bỏng không.

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Những người tuổi Tuất trong thời gian này họ dễ gặp phải tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự báo tử vi ngày 26/2/2022, người tuổi Hợi là con giáp dễ mất tiền nhất nên khó có thể kiếm được một khoản lý tưởng, thậm chí dù có kiếm được đi nữa thì số tiền ấy cũng không ở trong túi của bạn được lâu.

Với người làm công ăn lương, vận trình sự nghiệp không thực sự ổn định trong thời điểm này, con giáp này thường xuyên vướng phải tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp, khiến mọi việc giậm chân tại chỗ. Với người làm ăn kinh doanh, có lẽ bạn đang đi mãi theo một lối mòn nên đồng tiền đổ vào túi chẳng còn được trôi chảy như trước.

 

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Dự báo tử vi ngày 26/2/2022, người tuổi Hợi là con giáp dễ mất tiền nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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