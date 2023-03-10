1h hôm nay (10/3): Thần tài nhả vía, 3 tuổi trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài như ý

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 04:20

Cùng theo dõi 3 tuổi nào sẽ hợp vía Thần tài vào ngày hôm nay.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng 1h hôm nay, tuổi Tý có nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Bù lại, con giáp này phải hy sinh quỹ thời gian riêng tư cũng như không ngại khó để phấn đấu trong công việc mới mong có thể đạt được điều bản thân đang mơ ước.

Sự nhiệt tình, năng động trong ngày của con giáp này có thể được mọi người tán dương. Song, tuổi Tý nên kiểm soát tốt niềm hăng say của mình kẻo người khác lại nghĩ bản mệnh đang có ý định lấn át họ hay cho rằng bản mệnh quá dễ dãi nên tha hồ lợi dụng lòng tốt của bản mệnh.

Thêm vào đó, tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt. Những dấu hiệu bất thường cho thấy cơ thể bản mệnh cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Con giáp này nên năng tập thể dục, rèn luyện thể thao đều đặn để nâng cao sức đề kháng.

1h hôm nay (10/3): Thần tài nhả vía, 3 tuổi trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài như ý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần đều thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong cuộc sống, họ là người bao dung, thấu hiểu và biết cảm thông cho người khác.

Con giáp này khôn ngoan hơn người lại có tài vận vượng nên dễ gặp được những điều may mắn. Bắt đầu từ ngày 10/3, con giáp tuổi Tuất không lo nghèo khó, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu gần đây, tài vận của người tuổi Tuất hơi kém, chi nhiều mà thu ít thì sang tuần mới, mọi chuyện sẽ dần khởi sắc, đi theo chiều hướng ngược lại.

Con giáp này có Thần Tài gõ cửa, kinh doanh cực vượng, thu hái bộn tiền. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy khả năng, đạt được những thành công liên tiếp. Nhờ làm việc chăm chỉ, người tuổi Tuất làm công ăn lương cũng sẽ có thêm cơ hội.

Đây cũng sẽ là bàn đạp đưa con giáp này phát huy năng lực, vươn tới thành công. Nhờ làm việc chăm chỉ, họ được cấp trên đánh giá cao, trao cho những công việc, nhiệm vụ mới.

1h hôm nay (10/3): Thần tài nhả vía, 3 tuổi trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài như ý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

1h hôm nay (10/3), người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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