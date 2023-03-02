Ngày 2/3, Trời phật độ trì, 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm che chở, ăn ở hiền lành tài lộc nắm chặt tay

Người tuổi Hợi hay lo lắng, luôn sợ rằng cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình vốn đang yên bình là thế nhưng một lúc nào đó có thể xảy ra biến cố, trục trặc bất cứ lúc nào.

Hợi là con giáp có tầm nhìn xa trông rộng nên nhanh chóng nhận ra được cơ hội nào là tốt cho mình, thực sự phù hợp với mình và cơ hội nào là xa ngoài tầm với.

Vì lý do này mà Hợi làm gì cũng luôn tạo cho mình một lối thoát an toàn. Nếu lỡ có điều gì bất trắc xảy ra, Hợi vẫn luôn đảm bảo cho quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng.

Tử vi ngày 2/3 cho biết Hợi sẽ không cố chấp theo đuổi những điều gì quá xa xôi vì bản mệnh biết rằng dù mình có cố gắng thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích.

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Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi luôn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ có đức tính khiêm tốn, thận trọng với mọi việc, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Nhờ vậy mà con giáp này không tạo ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận. Từ 2/3, khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi là rất lớn.

Những người này rất nghiêm túc trong học tập nên mọi việc đều có thể hoàn thành mỹ mãn, suôn sẻ. Nửa đầu tháng 3, con giáp này sẽ có cơ hội mới trong công việc, nhờ đó mà đạt được mục tiêu của mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Người tuổi Mùi có động lực tiết kiệm tiền và cũng kiếm được nhiều tiền, giúp cải thiện mức sống vào tháng 3 năm nay. Thực tế sẽ diễn ra đúng như mong đợi, không làm họ thất vọng.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không ngại đối mặt với khó khăn. Đa số những người tuổi Ngọ đều có khả năng nhận được thành công trong giai đoạn tiền vận. Trên chặng đường phát triển đó, tuổi Ngọ luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tử vi học nói rằng, từ 2/3 trở đi, tuổi Ngọ sẽ được Phật Bà và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa. Đặc biệt, người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh đầu tư sẽ gặp các đối tác tiềm năng và giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.