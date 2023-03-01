1/3: Bắt đầu tháng mới với tài lộc mới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vượng đường thăng tiến, cả tháng may mắn, cả đời giàu sang

Người tuổi Ngọ thường cẩn thận, tỉ mỉ. Bản mệnh hay soi xét và yêu cầu sự hoàn hảo cao độ nên không muốn bất cứ công việc nào mình phụ trách xảy ra sai sót gì.

Tháng mới, tử vi cho biết người tuổi Ngọ thích hợp làm những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận rất cao. Chẳng hạn như kế toán, kiểm toán, ngân hàng,…

Vậy nên mỗi khi bắt tay vào làm việc, Ngọ luôn tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy đến, đồng thời lập phương án xử lý một cách rất chu toàn. Mỗi khi giao việc gì cho Ngọ, cấp trên sẽ luôn cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Bên cạnh đó, vì là con giáp nhìn xa trông rộng nên Ngọ rất giỏi trong việc lập kế hoạch, đề ra phương án phát triển mới cho đơn vị, công ty.

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Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý đa phần đều lạc quan, vui vẻ và hài hước. Họ mang tư tưởng sống tích cực nên dù gặp khó khăn thế nào cũng không bi lụy.

Con giáp tuổi này có tinh thần trách nhiệm, có tham vọng và nỗ lực vươn lên trong công việc. Đây cũng là ưu điểm giúp họ được đánh giá cao và nổi bật trong đội nhóm mà mình đang làm việc.

Tháng mới, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn trong công việc. Điều này đòi hỏi họ phải thay đổi, không ngừng học hỏi để giành phần thắng trong môi trường làm việc đầy cạnh tranh. Người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng thế, nếu không cố gắng, họ sẽ bị đào thải.

Bước sang tháng 3 dương lịch, vận may mỉm cười với người tuổi Tý. Những người mới đi làm ở công ty mới đã làm quen với môi trường làm việc và bắt kịp nhịp độ công việc.

Trong khi người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng, nâng cao doanh số. Con giáp tuổi này làm ăn thuận lợi, công việc tiến triển tốt, thu tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi có tính cách tốt, kiệm lời và tỉ mỉ. Trong thâm tâm họ luôn tràn đầy lòng nhân ái, sống vị tha, rộng rãi với nhiều người.

Vì vậy, mọi người xung quanh rất quý mến, sẵn sàng trợ giúp con giáp này khi cần thiết. Con giáp tuổi Hợi sẽ có những bước tiến không gì có thể ngăn cản trong tháng 3 dương này.

Nguyên nhân chính là nhờ vào mối quan hệ tốt của họ. Con giáp này luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, đòng nghiệp, khiến cơ hội chiến thắng của họ lớn hơn.

Con giáp tuổi Hợi có thể thăng chức vào đầu tháng, tăng lương cuối tháng, thu hoạch "đầy bồn đầy bát". Chỉ trong một tháng 3 này, họ có thể đạt được nhiều mục tiêu của năm nay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.