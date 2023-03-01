1/3: Bắt đầu tháng mới với tài lộc mới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vượng đường thăng tiến, cả tháng may mắn, cả đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 00:06

Tháng mới, tài vận của 3 tuổi này bắt đầu được cải thiện, chuẩn bị đón may mắn và tài lộc mới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường cẩn thận, tỉ mỉ. Bản mệnh hay soi xét và yêu cầu sự hoàn hảo cao độ nên không muốn bất cứ công việc nào mình phụ trách xảy ra sai sót gì.

Vậy nên mỗi khi bắt tay vào làm việc, Ngọ luôn tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy đến, đồng thời lập phương án xử lý một cách rất chu toàn. Mỗi khi giao việc gì cho Ngọ, cấp trên sẽ luôn cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Tháng mới, tử vi cho biết người tuổi Ngọ thích hợp làm những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận rất cao. Chẳng hạn như kế toán, kiểm toán, ngân hàng,…

Bên cạnh đó, vì là con giáp nhìn xa trông rộng nên Ngọ rất giỏi trong việc lập kế hoạch, đề ra phương án phát triển mới cho đơn vị, công ty.

1/3: Bắt đầu tháng mới với tài lộc mới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vượng đường thăng tiến, cả tháng may mắn, cả đời giàu sang - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý đa phần đều lạc quan, vui vẻ và hài hước. Họ mang tư tưởng sống tích cực nên dù gặp khó khăn thế nào cũng không bi lụy.

Con giáp tuổi này có tinh thần trách nhiệm, có tham vọng và nỗ lực vươn lên trong công việc. Đây cũng là ưu điểm giúp họ được đánh giá cao và nổi bật trong đội nhóm mà mình đang làm việc.

Tháng mới, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn trong công việc. Điều này đòi hỏi họ phải thay đổi, không ngừng học hỏi để giành phần thắng trong môi trường làm việc đầy cạnh tranh. Người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng thế, nếu không cố gắng, họ sẽ bị đào thải.

Bước sang tháng 3 dương lịch, vận may mỉm cười với người tuổi Tý. Những người mới đi làm ở công ty mới đã làm quen với môi trường làm việc và bắt kịp nhịp độ công việc.

Trong khi người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng, nâng cao doanh số. Con giáp tuổi này làm ăn thuận lợi, công việc tiến triển tốt, thu tiền về đầy túi.

1/3: Bắt đầu tháng mới với tài lộc mới, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vượng đường thăng tiến, cả tháng may mắn, cả đời giàu sang - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi có tính cách tốt, kiệm lời và tỉ mỉ. Trong thâm tâm họ luôn tràn đầy lòng nhân ái, sống vị tha, rộng rãi với nhiều người.

Vì vậy, mọi người xung quanh rất quý mến, sẵn sàng trợ giúp con giáp này khi cần thiết. Con giáp tuổi Hợi sẽ có những bước tiến không gì có thể ngăn cản trong tháng 3 dương này.

Nguyên nhân chính là nhờ vào mối quan hệ tốt của họ. Con giáp này luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, đòng nghiệp, khiến cơ hội chiến thắng của họ lớn hơn.

Con giáp tuổi Hợi có thể thăng chức vào đầu tháng, tăng lương cuối tháng, thu hoạch "đầy bồn đầy bát". Chỉ trong một tháng 3 này, họ có thể đạt được nhiều mục tiêu của năm nay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi dự báo chủ nhật (26/2): 3 tuổi cá chép hóa rồng, tài lộc vây quanh, tiền tài như ý

Tử vi dự báo chủ nhật (26/2): 3 tuổi cá chép hóa rồng, tài lộc vây quanh, tiền tài như ý

Cùng theo dõi xem, 3 tuổi nào được coi là cá chép hóa rồng trong ngày chủ nhật này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 2 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng