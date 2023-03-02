Ngày 2/3: 3 con giáp may mắn đủ đường, bất ngờ tài lộc bủa vây, trúng số trăm tỷ, tài vận đi lên trong nháy mắt

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão tính tình nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, sống thành thật, không thích vòng vo. Từ trước đến nay, tuổi Mão làm việc gì cũng ngăn nắp, trật tự, không hấp tấp.

Chính những phẩm chất tuyện vời này khiến tuổi Mão nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh.

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Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu đa phần đều rất ham học hỏi và nỗ lực vươn lên. Con giáp này cần cù, chăm chỉ, luôn cầu tiến. Họ sở hữu thái độ sống tích cực, ngay cả khi họ và những người xung quanh gặp khó khăn.

Ngày 2/3, con giáp này biết cách động viên bản thân và tìm nhiều cách để tháo gỡ vấn đề. Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Sửu không được tốt. Vì không hài lòng với công việc cũ nên một số người đã bắt đầu tìm công việc mới và đổi công việc, môi trường làm việc.

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Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 3/2023 tương đối tốt, đặc biệt là ngày 2/3. Con giáp này có cơ hội khẳng định năng lực và được cấp trên công nhận. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đấu tranh vì công việc yêu thích của mình, không nên chần chừ bỏ lỡ những điều mà mình yêu thích.

Người tuổi Ngọ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn một cách ngoạn mục. Có thể thấy tiền bạc kiếm được không đến từ công việc chính mà là việc phụ, ngoài luồng. Đó là phần thưởng xứng đáng sau khi bạn đã làm việc vất vả.

Một số người có khả năng sẽ nghỉ hưu trước tuổi nhờ vào việc tích lũy được số tiền lớn, dù không đi làm vẫn có nguồn tiền ra vào đều đặn mỗi tháng.

Tình duyên của bản mệnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng cùng đồng lòng trong những kế hoạch sắp tới và quyết tâm thực hiện đến cùng. Khó khăn vẫn còn đó nhưng nhờ “thuận vợ thuận chồng” mà mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó thực sự là điểm sáng trong cuộc sống của bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.