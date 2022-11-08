15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, đón nhận may mắn, vạn sự hanh thông, đón hỷ sự liên tục

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 14:13

3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sẽ có quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong 15 ngày tới.

Tuổi Hợi

Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Hợi thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc.

15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ.

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Hợi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, đón nhận may mắn, vạn sự hanh thông, đón hỷ sự liên tục - Ảnh 1
15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Tý đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tý nhất định sẽ làm giàu thành công.

Tử vi cho biết, 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Tý.

Tuổi Mùi

15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn Mùi được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Nhìn chung, tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì Mùi sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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