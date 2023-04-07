10 ngày tới (17/4): 3 con giáp vươn lên từ khó khăn, sự nghiệp bay bổng, chân "sụp" hố vàng, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 06:46

Tử vi dự đoán, những tuổi may mắn này trong vòng 10 ngày tới sự nghiệp sẽ hưng thịnh, tài lộc khởi sắc, hỷ sự ùn ùn đến nhà khiến tiền bạc đầy rương, cuộc đời sung sướng

Tuổi Mão

Ngày hôm nay tuổi Mão nên đặc biệt chú ý đến tình hình tài chính của bản thân, đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc. Ngoài ra Mão cũng cần hạn chế cho người khác vay hoặc mang nhiều tiền theo người.

Bạn cũng đang khá nản lòng trong chuyện tình cảm vì đối phương còn quá trẻ con. Điều Mão cần nhất hiện tại là một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định cho tương lai.

10 ngày tới (17/4): 3 con giáp vươn lên từ khó khăn, sự nghiệp bay bổng, chân 'sụp' hố vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một người có hoài bão, luôn chu đáo và trách nhiệm. Chính vì thế mà trong công việc, bạn luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Có khả năng bạn sẽ nhận được những vai trò mới trong năm nay. Đó có thể là quản lý một dự án lớn, hoặc cũng có thể là cơ hội thăng chức, tăng lương. 

Với những ai đang có ý định nhảy việc, hoặc tuổi Thìn vừa tốt nghiệp đang tìm việc, thì hãy ưu tiên niềm đam mê của bạn. Ban đầu có thể sẽ hơi khó khăn, vất vả, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định hơn. Chính nhờ sự yêu thích, đam mê, bạn sẽ cố gắng nỗ lực và gặt hái được những thành công trong tương lai. 

10 ngày tới (17/4): 3 con giáp vươn lên từ khó khăn, sự nghiệp bay bổng, chân 'sụp' hố vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sự điềm tĩnh, an ổn, có quyết định thông thái. Có thể tham gia các lớp học mà mình yêu thích, giúp tăng cường kỹ năng và cũng giúp tinh thần được thoải mái hơn.  Khi tuổi Mùi hiểu rõ thế giới bao la rộng lớn ngoài kia biết rằng mình không thể luôn giậm chân tại chỗ mà không có tiến bộ.

Vì vậy, khi quyết tâm để thay đổi, trong tương lai không xa bạn có thể đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình. Người tuổi Mùi có thể mua thêm những tài sản hoặc tích lũy tiền bạc nhiều hơn trong ngày Chính Tài ghé thăm. Tài vận thời gian này đã được cải thiện rõ rệt cho thấy bạn có quyết định đúng đắn trong thời gian trước đây. 

10 ngày tới (17/4): 3 con giáp vươn lên từ khó khăn, sự nghiệp bay bổng, chân 'sụp' hố vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h ngày mai (7/4): 3 con giáp tài vận mở rộng hết nấc, may mắn vô hạn, công danh chói lọi, chú ý trở tay không kịp

Đúng 17h ngày mai (7/4): 3 con giáp tài vận mở rộng hết nấc, may mắn vô hạn, công danh chói lọi, chú ý trở tay không kịp

Thần tài dẫn lối, 3 con giáp này giàu có bậc nhất, thành công hơn người sau hôm nay

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tu may man 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to