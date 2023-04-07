10 ngày tới (17/4): 3 con giáp vươn lên từ khó khăn, sự nghiệp bay bổng, chân "sụp" hố vàng, cuộc đời bước sang trang mới

Ngày hôm nay tuổi Mão nên đặc biệt chú ý đến tình hình tài chính của bản thân, đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc. Ngoài ra Mão cũng cần hạn chế cho người khác vay hoặc mang nhiều tiền theo người.

Bạn cũng đang khá nản lòng trong chuyện tình cảm vì đối phương còn quá trẻ con. Điều Mão cần nhất hiện tại là một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định cho tương lai.

Tuổi Thìn là một người có hoài bão, luôn chu đáo và trách nhiệm. Chính vì thế mà trong công việc, bạn luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Có khả năng bạn sẽ nhận được những vai trò mới trong năm nay. Đó có thể là quản lý một dự án lớn, hoặc cũng có thể là cơ hội thăng chức, tăng lương.

Với những ai đang có ý định nhảy việc, hoặc tuổi Thìn vừa tốt nghiệp đang tìm việc, thì hãy ưu tiên niềm đam mê của bạn. Ban đầu có thể sẽ hơi khó khăn, vất vả, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định hơn. Chính nhờ sự yêu thích, đam mê, bạn sẽ cố gắng nỗ lực và gặt hái được những thành công trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sự điềm tĩnh, an ổn, có quyết định thông thái. Có thể tham gia các lớp học mà mình yêu thích, giúp tăng cường kỹ năng và cũng giúp tinh thần được thoải mái hơn. Khi tuổi Mùi hiểu rõ thế giới bao la rộng lớn ngoài kia biết rằng mình không thể luôn giậm chân tại chỗ mà không có tiến bộ.

Vì vậy, khi quyết tâm để thay đổi, trong tương lai không xa bạn có thể đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình. Người tuổi Mùi có thể mua thêm những tài sản hoặc tích lũy tiền bạc nhiều hơn trong ngày Chính Tài ghé thăm. Tài vận thời gian này đã được cải thiện rõ rệt cho thấy bạn có quyết định đúng đắn trong thời gian trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm