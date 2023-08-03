10 ngày sắp tới, 3 con giáp này tận hưởng mùa hè đặc biệt viên mãn, gặt hái vụ mùa bội thu, lộc lá dư dả, mọi muộn phiền tan biến sạch

Người tuổi Dần nhiệt tình, vui vẻ, lạc quan và thích cuộc sống tự do. Họ háo hức khám phá và theo đuổi sự mới lạ, đồng thời rất tò mò và khao khát hiểu biết về những điều chưa biết.

Trong sự nghiệp, bạn sẽ được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao, có cơ hội tham gia các dự án quan trọng, được thể hiện năng lực và tài năng của mình. Về tình duyên, bạn nào còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý, tình cảm giữa hai người sẽ dần nóng lên, người đã có bạn đời thì tình cảm vợ chồng sẽ hài hòa, bền chặt hơn. Về tài vận, những người tuổi Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ, thu nhập từ đầu tư sẽ không ngừng tăng lên từ nghề tay trái, thậm chí còn có cả thưởng nóng.

Trong khoảng thời gian may mắn này, người cầm tinh con hổ có thể nắm bắt cơ hội, chủ động hành động, phấn đấu để có thêm nhiều cơ hội phát triển.

Tuổi Sửu

10 ngày sắp tới tuổi Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Vận tài lộc không tốt vì lâm Tương Phá cục. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông.

Anh chị em trong nhà dễ có lục đục liên quan đến cha mẹ, đất đai, tiền bạc, con cái. Các cặp vợ chồng không thống nhất được quan điểm nên hay cãi nhau to tiếng, ảnh hưởng đến con cái, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, đừng nói lớn tiếng kẻo thiên hạ chê cười.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi bản chất rất kiên định và lạc quan. Tính cách của họ cũng rất hòa nhã, hiền lành.

Con giáp này có thể để lại ấn tượng sâu sắc với người xung quanh vì cách làm việc phi thường cẩn thận, đạt hiệu quả cao.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi trong thời gian này đều hanh thông, tốc độ phát triển ổn định. Trước khi mùa hè này kết thúc, việc kinh doanh của con giáp tuổi Mùi sẽ mở rộng, khả năng kiếm tiền lên một tầm cao mới.

Những người này có nhiều cơ hội mới để phát triển và tất nhiên họ sẽ tận dụng cẩn thận. Con giáp này không cần đi đường vòng để tiến lên hàng ngũ giàu có, cuộc sống ngày càng vui vẻ, viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.