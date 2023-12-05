10 ngày liên tiếp (6/12-12/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tài lộc vượng phát, tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn hanh thông

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

10 ngày liên tiếp (6/12-12/12), bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày liên tiếp (6/12-12/12), tuổi Dậu làm việc gì cũng vướng phải khó khăn. Dường như kẻ tiểu nhân luôn tìm cách phá đám, khiến công việc tưởng chừng quen thuộc cũng chẳng thể tiến triển như dự tính.

Việc làm ăn cũng chưa có dấu hiệu thật sự tích cực, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bản mệnh đang đặt ra những mục tiêu quá cao xa, thích tìm hiểu những lĩnh vực mới nhưng lại chưa xác định được đúng năng lực của mình và thực tế trước mắt.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Đó có thể là người mà bản mệnh cũng đã thầm để ý suốt bấy lâu. Còn chần chừ gì nữa, hãy đồng ý với đối phương để cuộc sống đôi bên bước sang trang mới.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

10 ngày liên tiếp (6/12-12/12), người tuổi Tý bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian nghĩ đến việc khác.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay cẩn thận với công việc bạn theo đuổi điều bạn thích, dù có bận rộn hãy dành thời gian học hỏi thêm kĩ năng.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm luôn suy nghĩ cho đối phương rất nhiều, dù cả hai đã chia xa.

Tài lộc: Tài lộc đến vừa đủ cho bạn thể hiện đúng năng lực bản thân vào công việc.

Sức khoẻ: Giữ sức khoẻ được tốt, tránh ăn các món quá lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.