10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, các con giáp sau đề phòng tiểu nhân giở trò sau lưng, vận trình đen đủi, đụng gì hỏng nấy

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 19:31

Các con giáp sau cần hết sức chú ý trong chuyện làm ăn cũng như chuyện tiền nong vào 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch do phạm tiểu nhân và vận khí xuống dốc.

Tuổi Sửu

10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, các con giáp sau đề phòng tiểu nhân giở trò sau lưng, vận trình đen đủi, đụng gì hỏng nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa. 

Tuổi Sửu đang yên đang lành tự nhiên gặp tiểu nhân ngáng đường làm cho công việc của bạn sa sút. Tích cực làm việc mà lại không được cấp tên thừa nhận thực sự khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy cố gắng lấy lại tinh thần, giữ nhịp điệu làm việc ổn định nếu không cơ hội giữ vị trí cũng không có đâu.

Ngoài ra những kẻ tiểu nhân kia bạn không cần phải phản kháng làm gì. Người nào gây họa sẽ tự lĩnh hậu quả, không cần phải rước thêm thị phi vào người. Vào 10 ngày 5 âm lịch này bạn chịu họa mất tiền. Tiền đầu tư cho công việc bị thua lỗ, phải vay mượn bù vào cũng không cứu vãn được tình thế. Đành phải huy động vốn tiết kiệm để xử lý tình  huống, sau này kiếm thêm bù vào sau.

Tuổi Hợi

10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, các con giáp sau đề phòng tiểu nhân giở trò sau lưng, vận trình đen đủi, đụng gì hỏng nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa. 

 

Người tuổi Hợi làm công ăn lương dễ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh của đồng nghiệp xấu tính. Dù bạn đã cố gắng an phận thủ thường nhưng dường như rắc rối vẫn luôn ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới nhất.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiếp xúc, mâu thuẫn với người có uy quyền kẻo dễ bị chèn ép, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân mình.

Với người làm đầu tư kinh doanh, sự cạnh tranh, giành giật với đối thủ sẽ khiến bạn sứt đầu mẻ trán mà chưa chắc kết quả đã được như ý muốn.

Bạn cần phải cẩn trọng trước những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của, khó thu hồi vốn.

 

Tuổi Mùi

10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, các con giáp sau đề phòng tiểu nhân giở trò sau lưng, vận trình đen đủi, đụng gì hỏng nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa. 

Không may có Đại Hao hung tinh hoành hành, tiền bạc, tài chính của người tuổi Tý cần lưu ý giữ gìn kĩ lưỡng. Thậm chí, trong 10 ngày này bạn cần tránh các giao dịch để không gặp bất lợi, xui xẻo.

Cũng theo quan niệm, bạn đề phòng vay mượn cũng như tiểu nhân lừa gạt, khiến bạn nghèo hèn vì làm những điều sai trái.

Tốt hơn hết, bạn vẫn nên suy nghĩ về những khoản tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển lành mạnh trong một kế hoạch dài hơi. Bạn có thể khẳng định vị thế nhờ bước đi không ai phá vỡ được này. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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