10 ngày đầu tháng 10 lộc tụ tài bung, 3 con giáp thình lình giàu có, bất ngờ vớ được vận hên

Tâm linh - Tử vi 26/09/2020 05:08

Theo tử vi con giáp 10 ngày đầu tháng 10/2020, 3 con giáp mày thình lình giàu có, vớ được vận may bất ngờ.

Nếu là một trong 3 con giáp may mắn này thì xin chúc mừng bạn sắp có 10 ngày đầu tháng 10 hoàng kim.

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ có tính cách hào sảng, cởi mở. Đây còn là người có năng lực nổi bật, luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao. Tài vận của tuổi Ngọ thời gian gần đây không được như ý. Thậm chí, có người còn bị tiểu nhân bày trò gây chuyện.

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Thời gian đầu tháng 10, có nhiều tin vui và vận may tìm đến với tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, sau những khó khăn thì thần Tài cùng thần May Mắn liền để ý đến tuổi Ngọ nhiều hơn. Đặc biệt là trong 10 ngày hoàng kim sắp tới, vận thế chuyển mình bất ngờ giúp con giáp này có thêm công việc hoặc thu nhập phụ. Với những nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ được đền đáp xứng đáng.

Thời gian đầu tháng 10, có nhiều tin vui và vận may tìm đến với tuổi Ngọ. Từ công việc, tình duyên đến tài lộc đều có tin tốt. Tuổi Ngọ nên nhân cơ hội này để thực hiện kế hoạch hay hoàn thành mục tiêu như ý.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp thông minh, khôn khéo và có phần bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Đây là người làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận, thích học hỏi và chiêm nghiệm.

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Nhưng trong 10 ngày đầu tháng 10 sắp tới, tuổi Tỵ vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này luôn giữ một cái đầu lạnh. Ngay cả khi phải thất bại, họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Thời gian gần đây, vận thế của tuổi Tỵ không được như ý.

Nhưng trong 10 ngày đầu tháng 10 sắp tới, tuổi Tỵ vận may lội ngược dòng. Xui rủi gì đều tan biết, nhường đường cho vận may và tin vui ập tới. Sự nghiệp khởi sắc, tài lộc tăng tiến. Tuổi Tỵ chỉ cần chờ thời cơ, tiện tay nắm lấy thì liền tỏa sáng thăng hoa.

Tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, người tuổi Dần nhanh nhạy, có chí cầu tiến. Khi đã có mục tiêu, con giáp này nỗ lực không ngừng.

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10 ngày đầu tháng 10 sắp tới, người tuổi Dần vượng vận quý nhân, liên tục gặp được nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày đầu tháng 10 sắp tới, người tuổi Dần vượng vận quý nhân, liên tục gặp được nhân duyên tốt đẹp. Sự nghiệp nhanh chóng leo thang, quý nhân cho nhiều cơ hội phát huy thế mạnh.

Người kinh doanh có nguồn lợi nhuận dồi dào, buôn may bán đắt. Thu nhập không ngừng chạy vào túi, cuộc sống đủ đầy, không sợ thiếu thốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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