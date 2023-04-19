10 ngày cuối tháng 4, VINH SỦNG NGẤT TRỜI, 3 con giáp hưởng vạn phú quý, sự nghiệp thăng tiến, đời sống ấm no, gặp hung hóa cát

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 15:26

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp hưởng vạn phú quý, sự nghiệp thăng tiến, đời sống ấm no, gặp hung hóa cát.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, sáng tạo và có khả năng tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là người có sức chịu đựng cao, có thể linh hoạt ứng biến với mọi tình huống một cách tuyệt vời. Nhiều người cho rằng, tuổi Tỵ không những có khả năng kiếm tiền mà còn có thể quản lý tiền một cách tuyệt vời.

 

Tuy rằng năm nay không phải là một năm tuyệt vời đối với tuổi Tý, nhưng tử vi học có nói, 10 ngày cuối tháng 4, tuổi Tỵ sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Cụ thể, bên cạnh những việc làm đang ổn định thì trong thời gian tới họ sẽ gặp được cơ hội tốt giúp tăng thêm thu nhập. Nếu may mắn, có khả năng cuối năm nay tuổi Tỵ sẽ trở thành đại gia chỉ sau một đêm.

10 ngày cuối tháng 4, VINH SỦNG NGẤT TRỜI, 3 con giáp hưởng vạn phú quý, sự nghiệp thăng tiến, đời sống ấm no, gặp hung hóa cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Trong 10 ngày cuối tháng 4, không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

10 ngày cuối tháng 4, VINH SỦNG NGẤT TRỜI, 3 con giáp hưởng vạn phú quý, sự nghiệp thăng tiến, đời sống ấm no, gặp hung hóa cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, chịu thương chịu khó không ai bằng. Họ ghi dấu ấn trong mắt mọi người là một người nhân viên cần mẫn nên được cấp trên cưng chiều, tiền tài cứ thế kiếm ra dễ dàng, ngày một nhiều.

 

10 ngày cuối tháng 4, tài lộc sẽ ập đến với Sửu một cách bất ngờ, họ có thể sẽ mua két sắt để chứa, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Chính giai đoạn này là giai đoạn để Sửu bộc lộ tài năng tiềm ẩn, không còn trở ngại nào níu chân bạn. Sửu trong những ngày này thét ra lửa, ai cũng phải dè chừng và nể trọng nhờ những gì bạn đã gây dựng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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