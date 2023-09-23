Vụ ngộ độc tập thể liên quan đến bún tươi ở Điện Biên: Đã có kết quả xác định nguyên nhân

Sức khỏe 23/09/2023 09:01

Căn cứ kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP Điện Biên kết luận 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ từ ngày 25/8 - 9/9/2023 là do nhiễm vi sinh vật trong bún tươi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ ngày 25/8 - 9/9/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 46 ca mắc, và 1 ca mắc đơn lẻ (xảy ra tại các huyện: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Điện Biên và TP Điện Biên Phủ).

Căn cứ kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP Điện Biên kết luận 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ từ ngày 25/8 - 9/9/2023 là do nhiễm vi sinh vật trong bún tươi.

Theo đó, cả 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ có chung nguyên nhân do thức ăn là bún tươi. Kết quả kiểm nghiệm của tất cả các mẫu bún tươi đều có một số chỉ tiêu vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.

100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nơi xảy ra ngộ độc) đều nhập bún tươi tại cơ sở sản xuất Triệu Minh Phú, có địa chỉ tại tổ 10, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Vụ ngộ độc tập thể liên quan đến bún tươi ở Điện Biên: Đã có kết quả xác định nguyên nhân - Ảnh 1
Chi cục ATVSTP tỉnh Điện Biên kết luận nguyên nhân các vụ ngộ độc liên quan đến bún - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, quá trình kiểm nghiệm mẫu bún tươi tại cơ sở này cho thấy, có 1/7 chỉ tiêu vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Chỉ tiêu tổng số nấm men - nấm mốc 6,8 x 103, giới hạn tối đa là 102). Vì vậy, nguyên nhân vụ ngộ độc được kết luận là do những người này đã ăn bún có nhiễm vi sinh vật.

Sau khi có kết quả xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh.

Đồng thời, đề nghị UBND và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các qui định của pháp luật.

Thông tin mới vụ 26 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bún sau bữa ăn sáng

Thông tin mới vụ 26 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bún sau bữa ăn sáng

Có 25 người đã ăn bún tại một quán ăn ở chợ phiên Tả Sìn Thàng, trong đó có 11 người có dấu hiệu ngộ độc.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc bún ngộ độc thực phẩm ngộ độc ở Điện Biên

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 27 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 27 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm