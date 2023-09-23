Căn cứ kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP Điện Biên kết luận 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ từ ngày 25/8 - 9/9/2023 là do nhiễm vi sinh vật trong bún tươi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ ngày 25/8 - 9/9/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 46 ca mắc, và 1 ca mắc đơn lẻ (xảy ra tại các huyện: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Điện Biên và TP Điện Biên Phủ).

Căn cứ kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP Điện Biên kết luận 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ từ ngày 25/8 - 9/9/2023 là do nhiễm vi sinh vật trong bún tươi.

Theo đó, cả 5 vụ ngộ độc thực phẩm và 1 ca mắc đơn lẻ có chung nguyên nhân do thức ăn là bún tươi. Kết quả kiểm nghiệm của tất cả các mẫu bún tươi đều có một số chỉ tiêu vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.

100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nơi xảy ra ngộ độc) đều nhập bún tươi tại cơ sở sản xuất Triệu Minh Phú, có địa chỉ tại tổ 10, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chi cục ATVSTP tỉnh Điện Biên kết luận nguyên nhân các vụ ngộ độc liên quan đến bún - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, quá trình kiểm nghiệm mẫu bún tươi tại cơ sở này cho thấy, có 1/7 chỉ tiêu vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Chỉ tiêu tổng số nấm men - nấm mốc 6,8 x 103, giới hạn tối đa là 102). Vì vậy, nguyên nhân vụ ngộ độc được kết luận là do những người này đã ăn bún có nhiễm vi sinh vật.

Sau khi có kết quả xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh.

Đồng thời, đề nghị UBND và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các qui định của pháp luật.

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