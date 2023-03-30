Vụ hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc khi đi giã ngoại: Chuyên gia Nhi lên tiếng cảnh báo

Sức khỏe 30/03/2023 10:12

Nhiều học sinh nghi bị ngộ độc khi đi dã ngoại với các biểu hiện mệt mỏi, đau bụng hay buồn nôn, các dấu hiệu dễ bị hiểu lầm say xe khi di chuyển.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, chuyên gia nhi khoa lưu ý các bậc phụ huynh khi trẻ đi dã ngoại có dấu hiệu mệt mỏi, đau bụng hay buồn nôn, thường bị nhầm lẫn với việc say xe, có thể đây là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khi chở các học sinh đi dã ngoại, thấy các cháu có biểu hiện nôn, đau bụng nên tài xế nghĩ là say xe. Tuy nhiên theo TS.BS Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai, nếu trường hợp trẻ say xe đa phần không thể có hiện tượng bị hàng loạt. Hơn nữa các cháu đều có các triệu chứng giống nhau như nôn, đau bụng. Nếu là say xe sẽ có cháu mệt, có cháu sẽ nôn.

Tuy nhiên không thể xảy ra đồng loạt vừa đau bụng vừa nôn như trường hợp nêu trên. Cũng có thể trong nhóm các cháu cũng có dấu hiệu say xe kèm theo, khiến các cháu mệt hơn. Tuy nhiên, nếu gặp tình trạng trẻ đau bụng, buồn nôn hàng loạt khi đi dã ngoại, không nên nghĩ tới trường hợp say xe.

Vụ hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc khi đi giã ngoại: Chuyên gia Nhi lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1
Các cháu đều có các triệu chứng giống nhau như nôn, đau bụng. Nếu là say xe sẽ có cháu mệt, có cháu sẽ nôn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Triệu chứng thông thường của ngộ độc thực phẩm ở trẻ thường liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Trong đó thường gặp các triệu chứng như: nôn, đau bụng, ỉa chảy. Tùy theo từng loại ngộ độc có thể gây sốt hoặc có các triệu chứng rối loạn về thần kinh. Mức độ biểu hiện của các triệu chứng còn phụ thuộc vào các chủng ngộ độc.

Để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm ở trẻ, chuyên gia khuyến cáo cha mẹ trước tiên phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ. Nên nhắc nhở và giám sát trẻ thực hiện tốt việc ăn chín, uống sôi.

Đặc biệt cần hướng dẫn trẻ vệ sinh, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc các bề mặt và sau khi đi đường về. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như nôn, tiêu chảy kèm sốt sau khi tiếp xúc với các yếu tố có nghi ngờ phụ huynh nên đưa trẻ đến viện sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tránh việc trẻ bị mất nước nhiều, gây rối loạn điện giải. Trong trường hợp mất điện giải nhiều nếu không được sơ cứu kịp thời có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Vụ hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc khi đi giã ngoại: Chuyên gia Nhi lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2

 Bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo Báo Người Lao Động, bệnh viện Bạch Mai cho biết ngày 28-3, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 38 bệnh nhi là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Giang.

Học sinh vào viện trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng, mệt, một số học sinh có ỉa chảy, sốt. Tất cả bệnh nhi đều có tình trạng mất nước, 70% có rối loạn điện giải các mức độ.

Về nguyên nhân vụ việc, bác sĩ Nam nhận định hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được nhưng không loại trừ khả năng đồ ăn tại bữa trưa do nhà trường chuẩn bị là nguyên nhân khiến học sinh bị ngộ độc.

"Nguyên nhân dẫn đến việc tiêu chảy và nôn hàng loạt của học sinh Trường Tiểu học Kim Giang đang được bệnh viện xét nghiệm để khẳng định. Theo chẩn đoán ban đầu có thể do ngộ độc thực phẩm"- bác sĩ Nam thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành cấp cứu nhanh chóng, kịp thời cho toàn bộ số bệnh nhi được chuyển đến. Với chẩn đoán mất nước, một số có rối loạn điện giải... tùy mức độ của từng bệnh nhi, các bác sĩ đã có chỉ định bù dịch kịp thời và theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Đến 21 giờ cùng ngày, tất cả các bệnh nhi ổn định về mặt huyết động, điện giải, tình trạng nôn giảm. Tuy nhiên, một số bệnh nhi có hiện tượng tiêu chảy nhiều hơn, một số cháu có xuất hiện sốt. Các bác sĩ của trung tâm đã điều trị, đánh giá lại bệnh nhân và cho về trong đêm 10 trường hợp.

Sáng 29-3, có 5 trường hợp xuất viện trong tình trạng ổn định. Các trường hợp còn lại dần ổn định, hết nôn, không mất nước, ăn uống được... 10 giờ sáng ngày 29-3, thêm 18 trường hợp được ra viện, còn 5 trường hợp theo dõi tại trung tâm sau khi có kết quả kiểm tra lại xét nghiệm cũng được cho ra viện vào cuối giờ chiều ngày 29-3.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Xanh Pôn, mỗi nơi có có 1 bệnh nhân vào viện, đã được thăm khám điều trị ổn định và cho ra viện. Tại Bệnh viện Đống Đa có 7 học sinh nhập viện, hiện sức khỏe ổn định.

 

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm Hà Nội học sinh ngộ độc thực phẩm

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