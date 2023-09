Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, chuyên gia nhi khoa lưu ý các bậc phụ huynh khi trẻ đi dã ngoại có dấu hiệu mệt mỏi, đau bụng hay buồn nôn, thường bị nhầm lẫn với việc say xe, có thể đây là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khi chở các học sinh đi dã ngoại, thấy các cháu có biểu hiện nôn, đau bụng nên tài xế nghĩ là say xe. Tuy nhiên theo TS.BS Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai, nếu trường hợp trẻ say xe đa phần không thể có hiện tượng bị hàng loạt. Hơn nữa các cháu đều có các triệu chứng giống nhau như nôn, đau bụng. Nếu là say xe sẽ có cháu mệt, có cháu sẽ nôn.