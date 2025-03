Trà hoặc cà phê có thực sự chữa được chứng đau đầu không? Chuyên gia nêu quan điểm

Liệu trà hoặc cà phê có giúp làm dịu cơn đau đầu hay thực sự có thể khiến cơn đau trở nên tồi tệ hơn? Hãy cùng xem chuyên gia nói gì.

Có thể dùng trà hoặc cà phê để chữa đau đầu không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sejal Ahuja, caffeine có tác dụng giảm đau tạm thời bằng cách co mạch máu. Tuy nhiên, về lâu dài, nó thực sự có thể làm chứng đau đầu trở nên tồi tệ hơn. Cô giải thích rằng chứng đau đầu có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như căng thẳng, lo lắng, mất nước hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác. Nếu chứng đau đầu của bạn là do mất nước, uống trà hoặc cà phê có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, vì caffeine có tác dụng làm mất nước. Vì vậy, mặc dù bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và dễ chịu ngay lập tức, nhưng sẽ không lâu nữa chứng đau đầu sẽ quay trở lại.

Nếu không phải trà hoặc cà phê, nên dùng loại đồ uống nào để giảm đau đầu?

Để giảm đau đầu, hãy cân nhắc các lựa chọn thay thế cho trà và cà phê. Giữ đủ nước là chìa khóa, vì vậy hãy uống nhiều nước hoặc các chất lỏng khác. Bạn có thể thử các lựa chọn làm dịu như trà gừng, trà xanh hoặc nước trái cây. Ngoài ra, một miếng sô cô la đen nhỏ có thể giúp làm giảm các triệu chứng đau đầu. Và hãy nhớ rằng, luôn là một ý kiến ​​hay khi tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn cá nhân về cách kiểm soát đau đầu.

Bao nhiêu caffeine là an toàn?

Các chuyên gia cho rằng lượng caffeine lên đến 400 mg mỗi ngày (khoảng 4 tách cà phê hoặc 8 tách trà) là an toàn cho hầu hết người lớn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy bồn chồn hoặc thường xuyên bị đau đầu, lượng caffeine bạn nạp vào có thể quá cao. Hãy lắng nghe cơ thể bạn, đôi khi, ít hơn lại tốt hơn.

Mặc dù caffeine có thể giúp giảm đau nhanh chóng, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào nó có thể phản tác dụng. Điều độ là chìa khóa, và giữ đủ nước luôn là phương pháp chữa trị tốt nhất.

