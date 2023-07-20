Học tập, suy nghĩ, giải quyết vấn đề, ra quyết định và khả năng chú ý đều thuộc một thuật ngữ được gọi là chức năng nhận thức. Thật không may, cùng với tuổi tác là yếu tố rủi ro lớn nhất dẫn đến suy giảm nhận thức, thì các yếu tố rủi ro khác bao gồm tiền sử gia đình, trình độ học vấn, chấn thương não, lười vận động…cũng có tác động đến chức năng nhận thức của bạn. Đặc biệt, thực phẩm bạn ăn hàng ngày, cũng có những tác động nhất định đến chức năng nhận thức. Vậy đâu là những thực phẩm hỗ trợ chức năng não, duy trì trí nhớ và sức khỏe nhận thức tổng thể? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về top 8 loại thực phẩm giúp tăng cường chức năng nhận thức ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trứng là nguồn dinh dưỡng tự nhiên hỗ trợ sức khỏe não bộ, bao gồm choline (150 miligam trên mỗi quả trứng lớn) và lutein và zeaxanthin (252 microgam trên mỗi quả trứng lớn).

Trong đó, choline trong trứng giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ suốt đời ở mọi lứa tuổi và giai đoạn, bao gồm trí nhớ, suy nghĩ, tâm trạng,... Thật không may, đa số người trưởng thành không đáp ứng đủ lượng choline được khuyến nghị. Trong khi đó, trứng là một trong số ít thực phẩm giàu choline và có thể giúp chúng ta đáp ứng lượng khuyến nghị hàng ngày.

Bên cạnh đó, lutein từ lâu đã được liên kết với sức khỏe của mắt nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lutein cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong nhận thức. Tương tự như cách lutein tích tụ trong mắt, nó cũng có trong não và có liên quan tích cực đến chức năng nhận thức tốt hơn ở người lớn tuổi và kết quả học tập ở trẻ em.

Tóm lại, ăn trứng thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất nhận thức ở người lớn, có thể một phần là do các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ mà thực phẩm này cung cấp. Điều quan trọng cần nhớ là ăn cả lòng đỏ vì đây là nơi chứa cả choline và lutein.

Nấm

Nấm là một siêu thực phẩm, cung cấp rất nhiều Ergothioneine. Trong đó, Ergothioneine là một loại axit amin có chức năng như một chất chống oxy hóa. Cụ thể, các nhà nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã định vị ergothioneine là "vitamin kéo dài tuổi thọ", giúp hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh và các lợi ích về nhận thức.

Mặc dù tất cả các loại nấm đều có ergothioneine, nhưng một số loại nấm chứa nhiều hợp chất này hơn những loại nấm khác. Cụ thể, nấm hương và nấm sò là những loại nấm có lượng ergothioneine cao nhất so với các loại nấm khác.

Quả óc chó

Quả óc chó là loại hạt duy nhất có nguồn axit béo omega-3 ALA dồi dào, đó là lý do tại sao chúng là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe của não bộ. Và việc tiêu thụ các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh này có thể chống lại stress oxy hóa và chứng viêm - hai nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức.

Quả việt quất dại

Mặc dù quả việt quất thông thường là một bổ sung tích cực cho chế độ ăn uống hỗ trợ sức khỏe não bộ, nhưng quả việt quất dại đã được chứng minh cụ thể là giúp người lớn tuổi có tốc độ xử lý và suy nghĩ nhanh hơn theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutritional Neuroscience.

Trà thật

Có bốn loại trà được phân loại là trà thật: trà đen, trà ô long, trà xanh và trà trắng. Dữ liệu đã chỉ ra rằng tiêu thụ trà đúng cách có thể làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và chứng mất trí.

Theo một phân tích tổng hợp của 17 nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa việc uống trà đúng cách và nguy cơ rối loạn nhận thức, kết quả cho thấy uống nhiều trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn nhận thức. Một số bằng chứng cho thấy rằng uống 100ml (dưới nửa cốc) trà mỗi ngày có thể giảm 6% nguy cơ mắc chứng rối loạn nhận thức và 500ml (hơn 2 cốc một chút) mỗi ngày có thể giảm 29% nguy cơ.

Cá hồi

Axit béo không bão hòa đa omega-3 (DHA) rất quan trọng cho sự phát triển và nhận thức đầy đủ của não bộ. Chất béo độc đáo này tập trung ở não và nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của não. Trong đó, các loại cá nước lạnh nhiều dầu, như cá hồi, được biết đến là nguồn cung cấp axit béo omega-3 DHA, khiến chúng trở thành thực phẩm bổ não.

Các loại rau lá xanh

Bao gồm các loại rau lá xanh, như cải xoong và rau bina, có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Một số bằng chứng cho thấy rằng điều này có thể là do các chất dinh dưỡng mà những thực phẩm này chứa, bao gồm lutein, folate và beta-carotene. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, bao gồm một khẩu phần rau lá xanh hàng ngày trong chế độ ăn uống có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Dưa hấu

Dưa hấu ruột đỏ và hồng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ, bao gồm một loại caroten có tên là lycopene. Hợp chất thực vật này, chịu trách nhiệm tạo cho dưa hấu màu đỏ hồng có màu sắc tuyệt đẹp, thể hiện đặc tính bảo vệ thần kinh do chức năng chống oxy hóa và chống viêm của nó.

Theo kết quả của một bài tổng quan tài liệu có hệ thống được công bố trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng, dữ liệu hiện có cho thấy mối quan hệ tích cực đáng kể giữa mức tiêu thụ lycopene và khả năng duy trì nhận thức. Dữ liệu cũng tồn tại cho thấy mối liên hệ đáng kể giữa lượng lycopene lưu hành thấp hơn và tỷ lệ tử vong do bệnh Alzheimer cao hơn.

Tóm lại, trên đây là top 8 loại thực phẩm giúp tăng cường chức năng nhận thức. Các độc giả còn chần chừ gì mà không thêm ngay những siêu thực phẩm này vào thực đơn mỗi ngày, để có một sức khỏe não bộ và một trí nhớ tốt nhất nào?!