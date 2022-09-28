Quế là loại gia vị tính nóng, nằm trong danh sách những thực phẩm giữ ấm cho cơ thể, rất phù hợp với người hay bị lạnh bụng. Trong một số món ăn khi cho thêm quế sẽ có tác dụng ấm bụng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, quế còn có tác dụng giảm các hợp chất độc hại tiềm ẩn trong cơ thể, giúp cho máu lưu thông dễ dàng, vì thế loại gia vị này rất an toàn cho sức khỏe

Tỏi có chứa nhiều i-ốt và tinh dầu (giàu glycogen và chất kháng sinh allicin, fitonxit có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm). Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, PP, hydrat cacbon, polisaccarit, inulin, fitoxterin và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như i-ốt, canxi, phốt pho, magie, các nguyên tố vi lượng.

Tỏi có tác dụng hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh như cúm, phong hàn. Tỏi có vị cay, tính ấm, có tác dụng trong tiêu hóa, hô hấp, giải độc, long đờm, lợi niệu...

Theo các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người chỉ nên sử dụng từ 1-3 tép tỏi 1 ngày. Chế biến tỏi nên đập dập hoặc cắt lát tỏi sau đó đợi 10-15 phút rồi hãy chế biến nhằm giữ lại tối đa công dụng của tỏi. Thêm nữa, không chế biến tỏi ở nhiệt độ quá cao.

Gừng

Cũng giống như tỏi, củ gừng là loại gia vị có tính nóng, có tác dụng sinh nhiệt nên giúp làm ấm cơ thể rất tốt, vì thế hãy tăng cường dùng gừng khi chế biến các món ăn trong mùa lạnh hoặc cho thêm một vài lát gừng tươi vào các loại nước uống như trà, nước mật ong, nước nóng...

Bên cạnh đó, gừng có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch nên ăn gừng có tác dụng chống viêm, giúp giảm nguy cơ bệnh tim đồng thời thúc đẩy hệ tuần hoàn khỏe mạnh...

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Hành tây

Hành tây là gia vị không thể thiếu trong các món canh củ quả, súp, cà ri... là những món ăn nóng được ăn nhiều trong thời tiết lạnh, bởi hành tây chính là loại thực phẩm có nhiều thành phần giúp cơ thể bạn tránh xa các bệnh cảm lạnh, đau họng.

Bên cạnh đó, hành tây còn đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể đổ mồ hôi và bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề sức khỏe rất tốt cho sức khỏe con người.

Mật ong

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết mật ong không chỉ là một chất làm ngọt tự nhiên mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có cả việc giữ ấm cho cơ thể.

Bạn có thể uống nước mật ong chanh ấm, nước mật ong gừng mỗi ngày sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Mật ong vào cơ thể sẽ sản sinh ra một nhiệt lượng lớn giúp làm ấm, đồng thời còn tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh được các virus, vi khuẩn và rất nhiều căn bệnh khi trời lạnh.