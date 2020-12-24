Suy nhược cơ thể ăn gì để nhanh chóng hồi phục?

Cuộc sống ngày càng áp lực khiến con người ta dễ suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì thế cụm từ “suy nhược cơ thể” đã không còn xa lạ với nhiều người. Câu hỏi “ suy nhược cơ thể ăn gì ?” cũng được tìm kiếm rộng rãi. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên.

Bí đỏ là loại thực phẩm rất tốt cho não nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ăn nhiều bí đỏ giúp bạn ngăn tác hại của gốc tự do, bảo vệ não khỏi các thương tổn, giảm căng thẳng, tăng dẫn truyền thần kinh… Do đó bí đỏ là một trong những thực phẩm hỗ trợ vô cùng tốt cho người bị suy nhược cơ thể.

Suy nhược cơ thể hiểu đơn giản là chứng mệt mỏi toàn thân. Thông thường chứng bệnh này sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng và xảy ra với mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ. Tuy vậy những nhóm người trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi có nguy cơ cao hơn cả và trong một số nghiên cứu thì phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới. Nếu không được xử lý kịp thời thì căn bệnh này có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như: sống khép kín, sợ hãi vô cớ, không muốn tiếp xúc với người khác, gặp ác mộng dẫn đến khó ngủ. Dần dần nó dẫn đến các rối loạn như: tư duy kém, khó tập trung, hay quên, phản xạ chậm, cử chỉ hành vi đôi khi không được chính xác…

Bí đỏ là loại thực phẩm rất tốt cho não nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Trong sữa chứa nhiều loại vitamin thiết yếu, cùng với đó là các axit amin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa. Từ đó giúp duy trì trạng thái vui vẻ, thoải mái, tăng cường hưng phấn. Một mẹo nhỏ đỏ chống mệt mỏi là bạn có thể uống một ly mỗi sáng để cung cấp đầy đủ protein, carbohydrate giúp xua tan mệt mỏi, căng thẳng.

Trong sữa chứa nhiều loại vitamin thiết yếu, cùng với đó là các axit amin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả

Rau củ quả là nhóm thực phẩm luôn cần được ưu tiên đối với các đối tượng bị suy nhược cơ thể. Đặc biệt là rau cải, súp lơ, đậu hà lan, cà rốt… Các thực phẩm này giúp bạn chống lại quá trình oxy hóa, giảm các biểu hiện xanh xao, mệt mỏi… Nếu bạn là người không thích ăn rau củ quả trực tiếp thì việc uống các loại nước ép xen kẽ các bữa ăn cũng là một ý hay.

Rau củ quả là nhóm thực phẩm luôn cần được ưu tiên đối với các đối tượng bị suy nhược cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chocolate

Chocolate là loại thực phẩm có nhiều magie giúp chống lại các tác động của stress, căng thẳng. Hơn nữa, nó còn giúp giải phóng endorphin, một loại chất giúp tâm lý thoải mái. Mỗi khi mệt mỏi bạn chỉ cần thưởng thức một viên chocolate là đã có thể xua đi cảm giác mệt mỏi, giúp tăng cường sự hương phấn, ngăn sự tổn thương của tế bào não, giúp bạn tập trung hơn nhờ tăng lưu lượng máu lên não.

Chocolate là loại thực phẩm có nhiều magie giúp chống lại các tác động của stress, căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Protein

Các nguồn protein có nguồn gốc từ thịt và trứng rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể. Loại protein này giàu các axit amin, vitamin B, choline giúp tăng cường sức khỏe tinh thần, cải thiện khả năng ghi nhớ. Ngoài ra, trong một quả trứng còn chứa nhiều sắt, kẽm giúp duy trì lượng đường huyết ổn định.

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Những lưu ý khi chọn món ăn cho người suy nhược cơ thể

Các món nên tránh

Khi chọn thức ăn cho người suy nhược cơ thể bạn nên tránh các nhóm thực phẩm sau: đồ uống có cồn, các thực phẩm chứa nhiều chất béo động vật, lượng đường lớn, nhóm đồ uống chứa nhiều cafein, trà, soda, socola…

Kiểm soát chế độ ăn uống

Khi bị suy nhược cơ thể bạn nên ăn uống theo chỉ định của bác sĩ. Lựa chọn chế độ ăn khoa học, cụ thể là cần quan tâm đến lượng calo, chất béo thực vật như: lạc, ngô, ô liu, đậu nành, dầu mè… Nhớ bổ sung nhiều rau xanh, rau củ quả, ngũ cốc… Đồng thời ăn các món giúp hồi phục sức khỏe như: cháo bột hạt sung, cháo củ cải, cháo lươn, chè long nhãn…

Cân nhắc trước khi truyền đạm cho người suy nhược cơ thể

Truyền đạm hiểu đơn giản là việc truyền các chất có lợi vào cơ thể nhằm hỗ trợ điều trị bệnh hoặc phục hồi sức khỏe. Thông thường bạn chỉ nên truyền đạm khi các chỉ số trung bình trong máu, về các chất đạm, muối, đường, chất điện giải… thấp hơn mức độ chỉ số bình thường cho phép. Ngoài ra, trường hợp bạn bị mất nước do nôn quá nhiều, ngộ độc, tiêu chảy, suy dinh dưỡng nặng, các bệnh nhân trước hoặc sau phẫu thuật thì cũng có thể truyền đạm. Việc truyền dịch bừa bãi có thể gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe như: tai biến, sưng phù, đau tại vùng tiêm truyền, chán ăn, phù tim, viêm tĩnh mạch…

Nếu bạn suy nhược cơ thể ở thể nhẹ thì có thể tự điều trị tại nhà thông qua việc ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Các trường hợp nặng hơn cần sự can thiệp của bác sĩ để tránh những chuyển biến nguy hiểm. Bài biết trên chỉ mang tính chất tham khảo không thể thay thế chẩn đoán y khoa. Mong những chia sẻ trong bài viết xoay quanh chủ đề suy nhược cơ thể ăn gì có thể giúp ích cho các bạn.