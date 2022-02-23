Điều đó nói lên rằng, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 đã giảm đáng kể, nhưng thực tế là tình trạng tái nhiễm ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây đã khiến các chuyên gia y tế trên thế giới cảnh báo.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), "Các bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể tăng nguy cơ tái nhiễm Omicron (tức là những người đã từng mắc COVID-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với Omicron) so với các biến thể khác nhưng thông tin có hạn."

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Tiến sĩ Manoj Goel, Giám đốc, Viện nghiên cứu Pulmonology, Fortis Memorial, Gurugram cho biết: "Tái nhiễm được xác định khi nhiễm trùng Covid tái phát ở một bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó. Tỷ lệ tái nhiễm chính xác không được biết do khả năng nhiễm trùng không triệu chứng ở một người không tự kiểm tra Covid. Tuy nhiên, điều này được phát hiện là rất phổ biến trong làn sóng thứ ba nhiễm dịch."

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), "Tái nhiễm vi rút COVID-19 có nghĩa là một người đã bị nhiễm, hồi phục và sau đó bị nhiễm lại. Sau khi phục hồi từ COVID-19, hầu hết các cá nhân sẽ có một số bảo vệ khỏi nhiễm trùng lặp lại." Tuy nhiên, theo cơ quan y tế Hoa Kỳ, việc tái nhiễm có xảy ra sau khi nhiễm COVID-19, nhưng vẫn còn phải chờ thêm nhiều nghiên cứu.

Bao lâu sẽ bị tái nhiễm?

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Kể từ khi xuất hiện vi rút Corona, các nhà nghiên cứu khác nhau đã đưa ra các dữ liệu khác nhau. Trong khi một nghiên cứu vào tháng 10 năm 2021 tiết lộ rằng đối với những người hồi phục sau COVID-19, khả năng miễn dịch có thể kéo dài khoảng 3 tháng đến 5 năm, một nghiên cứu khác cho thấy khả năng miễn dịch có thể kéo dài đến 8 tháng.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Aravinda gợi ý rằng thời gian miễn dịch có thể đã rút ngắn xuống còn 4-8 tuần trong thời gian gần đây.

Miễn dịch tự nhiên kéo dài bao lâu?

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Những người đã mắc bệnh và khỏi bệnh sau nhiễm COVID-19 có thể mong đợi có một mức độ miễn dịch nhất định chống lại vi rút SARs-COV-2, có nghĩa là họ an toàn khỏi bị nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và bác sĩ khuyến khích thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng tránh lây nhiễm vẫn rất quan trọng.

Mặc dù rất khó xác định khả năng miễn dịch đối với lần nhiễm trùng trước đó kéo dài bao lâu, nhưng Tiến sĩ SN Aravinda, Chuyên gia Tư vấn - Nội khoa, Bệnh viện Aster RV nói rằng nó có thể khác nhau ở mỗi người.

"Nó có thể kéo dài từ vài tháng đến khoảng thời gian một năm. Nó phụ thuộc vào cách hệ thống miễn dịch của mỗi cá nhân phản ứng với vi rút. Vi rút Corona tương tự như cảm lạnh, khả năng miễn dịch tự nhiên cuối cùng sẽ mất đi. Một người cũng có thể phát triển khả năng miễn dịch chống lại một biến thể và vẫn bị ảnh hưởng bởi một biến thể khác." ông nói thêm.

Giải thích khoa học đằng sau khả năng miễn dịch suy yếu

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Hiện tại, các nhà khoa học và chuyên gia y tế không chắc chắn về khả năng bảo vệ khỏi nhiễm trùng tự nhiên hoặc miễn dịch vắc xin kéo dài bao lâu. Mặc dù thời gian của miễn dịch tự nhiên không được biết chính xác, nhưng Tiến sĩ Goel cho rằng nó có thể kéo dài từ 3 đến 12 tháng.

Ông có quan điểm rằng Miễn dịch suy yếu dần trong một khoảng thời gian do mức kháng thể bảo vệ và tế bào T giảm.

Sau khi bị nhiễm trùng hoặc tiêm chủng, cơ thể bạn sẽ xây dựng một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và chống lại các bệnh nhiễm trùng có thể xảy ra trong tương lai với sự trợ giúp của các kháng thể. Tuy nhiên, khi cơ thể bạn không tiếp xúc với mầm bệnh trong thời gian dài, quá trình sản xuất kháng thể bị chậm lại, các tế bào và protein giảm dần khiến khả năng miễn dịch của bạn bắt đầu suy yếu.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Aravinda, lý do chính đằng sau việc giảm khả năng miễn dịch là sự xuất hiện của các biến thể COVID khác nhau.

"Ngay cả khi một người phát triển khả năng miễn dịch chống lại một biến thể, điều đó không có nghĩa là họ đã phát triển khả năng miễn dịch chống lại tất cả chúng. Cơ thể liên tục phát triển và thích nghi với môi trường. Khi một người dùng vắc xin, cơ thể sẽ ghi nhớ mô hình hành vi của vi rút đó và chuẩn bị sẵn sàng để chống lại nó - đây được gọi là trí nhớ miễn dịch. Theo thời gian, trí nhớ này sẽ dần suy giảm, "ông nói.

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Biện pháp phòng ngừa phù hợp với COVID đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định ai được bảo vệ nhiều hơn hoặc ít hơn khỏi vi rút.

Tiến sĩ Goel cho biết: "Những người không tuân theo các biện pháp bảo vệ khỏi Covid, những người đã tiêm chủng chậm trễ và những người bị suy giảm miễn dịch bao gồm tuổi già, bệnh nhân tiểu đường, bệnh tim, phổi và bệnh nhân ung thư dễ bị tái nhiễm COVID-19 hơn".

Tiến sĩ Aravinda có cùng quan điểm và nói rằng khi các hướng dẫn nghiêm ngặt được đưa ra và mọi người đang thận trọng, sự lây lan của vi rút sẽ giảm. Ông nói: "Một người dễ bị nhiễm trùng Covid nghiêm trọng nhất nếu họ mắc bệnh đi kèm hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác mà họ không biết. Một người dễ bị nhiễm trùng Covid nếu họ không tuân thủ các quy trình an toàn để phòng ngừa dịch bênh".

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Theo ông: "Việc tái nhiễm cũng phụ thuộc vào biến thể, biến thể Omicron được phát hiện có khả năng lây nhiễm cao. Chúng tôi khuyên mọi người nên thận trọng và tuân theo các quy trình bảo vế sức khỏe an toàn trong đại dịch."

Theo Times of India