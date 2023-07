Sau Tết cơ thể kiệt sức và mệt mỏi, bổ sung ngay những thực phẩm tăng năng lượng tự nhiên này

Magiê ngăn không cho các chất dẫn truyền thần kinh trong não bị kích thích, giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái. Bạn nên thêm một chút dầu ô liu vào các thực phẩm bạn ăn thường ngày, vì nó có thể giúp bạn kiểm soát việc căng thẳng.

Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải giàu axit béo omega-3 và omega-6 sẽ giúp làm tăng chỉ số serotonin trong não. Serotonin chịu trách nhiệm truyền thông điệp giữa các tế bào thần kinh đến khắp cơ thể và khi chỉ số serotonin cao thì có thể làm giảm căng thẳng và lo lắng.

Món hàu là thực phẩm tốt. Vì hàu rất giàu vitamin B12, giúp cải thiện chức năng của não và hệ thần kinh, đồng thời cũng ngăn ngừa căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.

Mặt khác, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên tiêu thụ quá nhiều caffeine và đường. Cả hai đều làm tăng nồng độ hormone cortisol gây căng thẳng. Và cả hai đều có đặc tính gây nghiện, vì vậy có thể dẫn đến tình trạng bạn phụ thuộc vào nó khi bị căng thẳng.

Uống rượu thường xuyên cũng làm tăng quá trình sản xuất cortisol trong não.

Khi mệt mỏi, hãy uống nhiều nước lọc hơn thay vì ăn đồ ngọt

Mệt mỏi là vấn đề sức khỏe phổ biến nhất của tất cả mọi người. Để không bị mất năng lượng trong cả ngày, tốt hơn hết là bạn cần phải uống thật nhiều nước.

Khi bị mất nước, cơ thể bạn sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi, vì nước đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên trong các quá trình xử lý của cơ thể.

Nếu bạn không uống đủ nước, cơ thể bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn và kết quả là tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Kali giúp cung cấp nước. Các loại thực phẩm giàu kali bao gồm chuối, cam, cà chua và bơ.

Thực phẩm giàu carbohydrate cũng giúp giảm mệt mỏi. Điều này là do cơ thể chúng ta đóng vai trò trong việc cung cấp năng lượng cho các cơ quan, tế bào và mô khác nhau bằng cách phân hủy carbohydrate thành glucose. Các loại hạt cung cấp carbohydrate lành mạnh mà bạn cần phải biết là hạt điều, hạnh nhân và quả hồ trăn.

Mặt khác, ăn quá nhiều đường có thể gây tác dụng ngược. Đường có thể cản trở việc sản xuất orexin trong não, đây là một chất hóa học khiến bạn cảm thấy tỉnh táo.

Bên cạnh đó, nếu bạn ăn quá nhiều đường, bạn có thể bị sụt đường, tình trạng này khiến bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi ăn thức ăn có quá nhiều đường. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với carbohydrate tinh chế, thường có trong các thực phẩm chế biến sẵn.

Khi bị mất ngủ, hãy ăn kiwi

Một trong những lý do khiến bạn bị mất ngủ có thể là do bạn phụ thuộc quá nhiều vào caffeine. Trong ngày, nếu bạn uống quá nhiều cà phê, bạn có thể bị mất ngủ do lượng caffeine vẫn sót lại trong cơ thể.

Tương tự, điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn ăn đường ngay trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là do glucose có trong các loại thực phẩm có nhiều đường, giúp tăng cường năng lượng.

Trong sữa bò có chứa hormone melatonin, giúp điều chỉnh chu kỳ ngày và đêm. Mặc dù não bạn có thể tạo ra nó một cách tự nhiên, nhưng các axit béo có trong cá như cá hồi cũng có thể giúp tạo ra melatonin.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có trong trái cây như kiwi có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn dễ ngủ.

Muốn giảm đau đầu, hãy ăn việt quất và uống nước thay vì ăn bơ

Nguyên nhân gây đau đầu thường là do mất nước. Mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến đau đầu, trong những lúc như vậy bạn chỉ cần uống vài ngụm nước là tình trạng này sẽ ngay lập tức thuyên giảm trong vòng vài phút.

Trong một số trường hợp, đau đầu xảy ra là do lượng oxy hoạt động trong cơ thể tăng lên, phản ứng với stress oxy hóa, làm phá vỡ sự cân bằng oxy hóa trong cơ thể. Và trong trường hợp này, ăn các thực phẩm có giàu chất chống oxy hóa như việt quất, kiwi và dâu tây có thể giúp ích. Ngoài ra, Magiê có trong hạnh nhân, đậu nành và rau lá xanh, cũng có thể giúp bạn giảm đau đầu.

Cũng giống như trường hợp khi bạn bị mệt mỏi, những thực phẩm có đường hoặc chế biến quá kỹ như nước có gas, bánh quy, bánh ngọt và bánh kem có thể gây ra đau đầu.

Mặc dù giàu magiê nhưng bơ có thể gây đau đầu, vì chất hóa học gọi là tyramine xuất hiện khi bơ quá chín. Đôi khi, có một số người bị đau nửa đầu là do gặp khó khăn trong việc phân huỷ tyramine.

Những quả chuối quá chín cũng chứa rất nhiều tyramine.

Theo Kormedi