Sau Hảo Hảo, đến mì khô vị bò gà của Công ty Thiên Hương bị thu hồi ở Na Uy, Bộ Công Thương nói gì?

Dẫn tin từ Infonet/Vietnamnet, ngày 28/8/2021, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo về việc Liên minh Châu Âu (EU) đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken – and beefspices”, nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương (địa chỉ: Số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 02, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM) tại thị trường Na Uy do có chứa 0,052 mg/kg - ppm Ethylene Oxide (Vi phạm Chỉ thị của EU số 91/414/EEC).

Bộ Công Thương tiếp tục vào cuộc xác minh thông tin sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương bị Na Uy thu hồi vì chứa chất cấm - Ảnh: Lao động Thủ đô

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam về cảnh báo của Liên minh Châu Âu đối với sản phẩm Mì khô vị bò gà của Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương, Bộ Công Thương hỏa tốc đề nghị Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm Mì khô vị bò gà do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế) trong sản phẩm.



Để có cơ sở xác minh làm rõ thông tin, Bộ Công Thương tiếp tục đề nghị Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức thực hiện tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương. Đồng thời khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu để kiểm nghiệm chỉ tiêu Ethylene Oxide đối với một số sản phẩm Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt lưu ý đối với sản phẩm Mì khô vị bò gà.

Ngoài ra, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam và phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.