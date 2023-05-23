Quên vòng tránh thai trong cơ thể 20 năm, kết quả tìm thấy ở nơi không thể ngờ

Sức khỏe 23/05/2023 22:24

Các bác sĩ đã tìm thấy vòng tránh thai của một người phụ nữ 60 tuổi đặt cách đây 20 năm nằm bọc kín trong khối nhân xơ tử cung.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận và khám cho một ca đặt vòng tránh thai vô cùng đặc biệt. Cụ thể, chị T.L., 60 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội đã đến Khoa Khám phụ khoa tự nguyện, và đề nghị tháo vòng tránh thai (dụng cụ tử cung).

Cách đây 20 năm chị L. có đặt một vòng tránh thai. Chị đã từng đến bệnh viện tuyến huyện để tháo dụng cụ tử cung nhưng không được. 

Quên vòng tránh thai trong cơ thể 20 năm, kết quả tìm thấy ở nơi không thể ngờ - Ảnh 1
Vòng tránh thai được bọc kín trong trọn vẹn trong khối nhân xơ - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Qua quá trình thăm khám, các y bác sĩ cho biết, vòng tránh thai của chị vẫn đặt đúng ở vị trí cũ. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy vòng theo phương pháp thông thường không kết quả vì dường như không thể tiếp cận được dụng cụ tử cung mặc dù quan sát rất rõ trên siêu âm. Sau đó, các y bác sĩ đã đổi linh hoạt các phương pháp khác nhau và đã gắp ra được một khối nhân xơ tử cung và dụng cụ tử cung được bọc kín trọn vẹn trong khối nhân xơ đó.

Sau khi tháo vòng tránh thai cùng khối nhân xơ tử cung, tử cung của bệnh nhân T.L được bảo tồn nguyên vẹn.

Về vụ việc đặt vòng tránh thai, theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 14/3/2023, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) đã giúp một thai phụ 38 tuần tuổi hạ sinh thành công bé gái. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên là ekip đã phát hiện vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau. Sau 2 ngày sinh nở, sức khoẻ của mẹ và bé ổn định.

Quên vòng tránh thai trong cơ thể 20 năm, kết quả tìm thấy ở nơi không thể ngờ - Ảnh 2
Vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thống kê y tế, chỉ 2% trên thế giới thai nhi đi đến an toàn nếu có thai trong quá trình đặt vòng. Hầu như, không phải trường hợp nào cũng đi đến kết cục thai kỳ an toàn như sản phụ trên, một số trường hợp có thể sẩy thai hoặc sanh non.

Mặc dù vậy, việc đặt vòng tránh thai cũng tìm ẩn khá nhiều nguyên nhân rủi ro và ảnh hưởng sức khỏe. Chẳng hạn như:

Gây chuột rút: đặt vòng tránh thai có thể gây ra chuột rút. Nguyên nhân là do phần cổ tử cung của phụ nữ sẽ phải giãn nở đủ lớn để cho vòng tránh thai đi qua. Thời gian bị chuột rút sau khi đặt vòng tránh thai có thể sẽ kéo dài chỉ khoảng vài giờ sau khi hoàn thành. 

Ảnh hưởng kinh nguyệt và âm đạo: Một số chị em sẽ có hiện tượng rối loạn kinh nguyệt và xuyết huyết âm đạo. Hiện tượng chảy máu có thể xuất hiện dưới dạng một vài đốm máu lấm tấm, dạng dịch tiết màu nâu hoặc dạng chảy máu nhiều.

Thủng tử cung: Khi đặt vòng tránh thai, vật này sẽ di chuyển sang những vị trí khác bên trong tử cung. Điều rất có thể dẫn đến làm thủng một lỗ nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những tác dụng phụ hiếm gặp. 

 

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