Quên vòng tránh thai trong cơ thể 20 năm, kết quả tìm thấy ở nơi không thể ngờ

Về vụ việc đặt vòng tránh thai, theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 14/3/2023, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) đã giúp một thai phụ 38 tuần tuổi hạ sinh thành công bé gái. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên là ekip đã phát hiện vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau. Sau 2 ngày sinh nở, sức khoẻ của mẹ và bé ổn định.

Vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thống kê y tế, chỉ 2% trên thế giới thai nhi đi đến an toàn nếu có thai trong quá trình đặt vòng. Hầu như, không phải trường hợp nào cũng đi đến kết cục thai kỳ an toàn như sản phụ trên, một số trường hợp có thể sẩy thai hoặc sanh non.

Mặc dù vậy, việc đặt vòng tránh thai cũng tìm ẩn khá nhiều nguyên nhân rủi ro và ảnh hưởng sức khỏe. Chẳng hạn như:

Gây chuột rút: đặt vòng tránh thai có thể gây ra chuột rút. Nguyên nhân là do phần cổ tử cung của phụ nữ sẽ phải giãn nở đủ lớn để cho vòng tránh thai đi qua. Thời gian bị chuột rút sau khi đặt vòng tránh thai có thể sẽ kéo dài chỉ khoảng vài giờ sau khi hoàn thành.

Ảnh hưởng kinh nguyệt và âm đạo: Một số chị em sẽ có hiện tượng rối loạn kinh nguyệt và xuyết huyết âm đạo. Hiện tượng chảy máu có thể xuất hiện dưới dạng một vài đốm máu lấm tấm, dạng dịch tiết màu nâu hoặc dạng chảy máu nhiều.

Thủng tử cung: Khi đặt vòng tránh thai, vật này sẽ di chuyển sang những vị trí khác bên trong tử cung. Điều rất có thể dẫn đến làm thủng một lỗ nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những tác dụng phụ hiếm gặp.