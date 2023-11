Bác sĩ giật mình khi nghe nữ sinh 17 tuổi tiết lộ từng quan hệ với 4 bạn trai và cách tránh thai khiến ai cũng phải ngỡ ngàng

Theo Tri Thức và Cuộc sống, Ánh Tuyết (17 tuổi) đang là học sinh lớp 12 ở Hà Nội. Mới đây, khi ra nhiều khí hư ở âm đạo, kèm theo cảm giác ngứa ngáy, Tuyết được mẹ đưa đi khám phụ khoa. Mẹ nữ sinh cho biết, trước khi đưa côn đi khám, chị chỉ nghĩ đơn giản con gái ở tuổi đang phát triển nên vùng kín ra khí hư nhiều, hoặc do không vệ sinh cẩn thận nên bị viêm nhiễm.

Theo bác sĩ Thành, trường hợp nữ sinh trên cũng là thực trạng chung của giới trẻ hiện nay, khi các em luôn đòi hỏi sự tự do trong yêu đương nhưng lại không có trách nhiệm về hành động của mình. Thực tế cho thấy, có rất nhiều trẻ ở tuổi vị thành niên mắc bệnh lây qua đường tình dục phải điều trị, hay điển hình nhất là gần đây liên tiếp những bé gái 13, 14 tuổi đã mang bầu và sinh con. Do vậy, việc giáo dục giới tính trong trường học là rất quan trọng.

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội thì việc kiểm soát con trước các thông tin xấu trên mạng sẽ càng khó khăn hơn. Đặc biệt, giai đoạn dịch bệnh vừa qua, trẻ phải học online hay các môn học đòi hỏi phải trực tuyến ngày càng nhiều. Điều này làm cho các con tiếp cận với các nguồn thông tin “đen” dễ dàng hơn, trong khi bố mẹ không hề hay biết.

Nhiều bé gái đã có quan hệ từ rất sớm. Ảnh: Internet

Thông tin từ Báo Lao Động, từ "Báo cáo Khảo sát hành vi sức khoẻ học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019" của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam công bố (25.4), tỉ lệ quan hệ tình của của trẻ vị thành viên trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013) lên mức 3,51% (năm 2019).

Ở tuổi vị thành niên, cơ thể chưa phát triển toàn diện, chưa có sự ổn định về mặt thể chất, tâm lý cũng như sự trang bị kiến thức cần thiết về giới tính. Việc quan hệ tình dục sớm sẽ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm và ảnh hưởng không tốt về sau đối với cả nam và nữ.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện. Hơn nữa, về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định, chưa có sự chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Cần quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho các em. Ảnh: Internet

Đối với nữ: Cơ quan sinh dục của các bạn nữ ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Âm hộ và âm đạo rất yếu, tổ chức bề mặt âm đạo mỏng yếu, quan hệ tình dục sớm, không có kiến thức có thể khiến màng trinh rách nghiêm trọng và tổn thương âm đạo, ra nhiều máu, chức năng tự phòng ngừa của âm đạo bị giảm, do vậy rất dễ viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Nếu không thể có kiến thức hoặc chủ quan, bệnh có thể lây lan diện rộng và gây biến chứng. Các bạn nữ khi quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, việc nạo thai là điều khó tránh khỏi. Việc này không chỉ bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn tới hàng loạt hệ lụy khác như: viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sẩy thai quen dạ sau này, thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.

Quan hệ tình dục quá sớm khiến các bạn gái lo lắng, căng thẳng. Nỗi sợ mang thai, sợ bị phát hiện có thể dẫn đến khủng khoảng tinh thần… ảnh hưởng đến kết quả học tập, thái độ với bạn bè, người thân trong gia đình. Sự tập trung vào học tập lúc này sẽ không cao.

Đối với nam: Quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm nhiều quá ở lứa tuổi mới lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Việc quan hệ sớm khiến bạn trai dễ mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nguy hiểm là mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Việc giới trẻ ngày nay yêu sớm, quan hệ tình dục sớm bên cạnh nguyên nhân sinh học do trẻ em dậy thì sớm hơn so với trước thì còn có nhiều nguyên nhân xã hội khác. Chẳng hạn như tác động từ các trang web đen, những bộ phim dành cho tuổi 18 … Ngày ngày tiếp xúc với những điều đó đã hình thành trong các em một nếp suy nghĩ: quan hệ tình dục là khám phá bản thân. Vì vậy, để các em hiểu rõ tác hại do quan hệ tình dục sớm thì rất cần sự giáo dục kiến thức giới tính từ trong nhà trường, ngay từ những ngày đầu đi học.