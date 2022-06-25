Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ

Sức khỏe 25/06/2022 19:20

Chất lượng giấc ngủ là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Để giảm cân hiệu quả mà không cần tốn nhiều thời gian hãy xem ngay những cách này.

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử vào ban đêm

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta luôn có thói quen sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính, ti vi… trước khi đi ngủ. Điều này không chỉ khiến bạn mất nhiều thời gian sau đấy để bắt đầu vào giấc ngủ, ánh sáng xanh từ các thiết bị còn làm giảm việc sản xuất melatonin. Đây chính là loại hoocmon giúp thiết lập nhịp điệu của cơ thể, điều hòa giấc ngủ và kích hoạt các tế bào mỡ máu, đốt cháy calo. Theo các khuyến cáo đưa ra, bạn không nên sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ 2 tiếng để đảm bảo có một giấc ngủ ngon lành kèm tác dụng giảm cân hiệu quả.

Đi ngủ sớm và thức dậy đúng giờ

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ngủ nghỉ không kiểm soát là một trong những nguyên nhân tăng cân. Bởi vì nó làm tăng lượng calo trong cơ thể. Không những vậy, việc thức khuya còn khiến bạn mệt mỏi và uể oải. Thiết lập giờ giấc ngủ nghỉ đúng quy định giúp cơ thể khỏe mạnh, điều hòa giấc ngủ, đốt cháy calo giúp giảm cân hiệu quả.

Ngủ ở nhiệt độ phòng lạnh

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ phòng mát mẻ không chỉ khiến bạn có một giấc ngủ sâu, điều này còn giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy năng lượng để sản sinh nhiệt. Bạn sẽ cảm nhận thấy điều này sau mỗi buổi sáng thức giấc, cảm giác bản thân sẽ nhẹ cân hơn. Nhiệt độ phòng thích hợp khi ngủ là khoảng 18 độ C.

Tập thể dục vào buổi tối

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục luôn là bí quyết giúp cơ thể khỏe mạnh, lấy lại vóc dáng mà bạn mong muốn. Ngoài việc tập thể dục vào mỗi buổi sáng cho cơ thể khoan khoái, tràn đầy sức sống bạn có thể tham khảo các bộ môn tập thể dục vào buổi tối như: chạy bộ, yoga, nâng tạ, bơi lội, đạp xe…. Điều này sẽ kích thích đốt cháy calo trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ thừa. Ngoài ra, sẽ giúp chất lượng giấc ngủ của bạn được tốt hơn.

Ăn các thực phẩm giàu protein

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống luôn là một trong những điều bạn quan tâm hàng đầu khi muốn giảm cân. Bạn luôn lo lắng việc ăn đêm sẽ làm tăng cân nặng của mình. Tuy nhiên, ngược lại điều này đối với các thực phẩm giàu protein khi được ăn trước khi đi ngủ sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, giúp cơ bắp được phát triển. Vì vậy, bạn hãy có một bữa ăn nhẹ giàu protein trước khi đi ngủ nhé.

Uống nước ép nho

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều loại nước ép trái cây có tác dụng cho việc giảm cân. Đặc biệt trong số đấy là nước ép nho. Trước khi đi ngủ bạn uống một cốc nước ép nho sẽ giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả, sử dụng chất béo tốt để giữ ẩm. Lý giải nguyên nhân này đó là trong thành phần của nho có chứa chất resveratrol, một thành phần có tác dụng chuyển mỡ xấu thành mỡ tốt. Không những thế, đây còn là một loại đồ uống không chứa đường, hạn chế việc hấp thu calo cho cơ thể. Hãy thưởng thức ngay một cốc nước ép nho trước khi ngủ để thấy rõ tác dụng giảm cân bạn nhé.

Uống trà thảo mộc

Những hành động nhỏ trước khi ngủ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có tác dụng giúp chúng ta giảm cân một cách thần kỳ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Trà thảo mộc được sử dụng từ xa xưa, không chỉ có tác dụng cho cơ thể như:thanh nhiệt, giải độc, an thần, giảm căng thẳng…. mà còn có khả năng hỗ trợ giảm cân. Uống trà thảo mộc vào buổi tối trước khi ngủ sẽ làm tăng chuyển hóa chất béo, giảm mỡ. Một số loại trà thảo mộc bạn có thể sử dụng như: trà hoa cúc, trà bạc hà, trà gừng, trà tía tô đất...

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Từ khóa:   sức khoẻ giảm cân giảm cân khi ngủ

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