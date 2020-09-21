Đặc biệt, trong thời gian mang thai, trứng ngỗng là thực phẩm mà nhiều bà mẹ lựa chọn nhất để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng của mình. Bởi ăn trứng ngỗng sẽ giúp trẻ thông minh và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, t rứng ngỗng kỵ gì mẹ bầu không nên xem nhẹ, hãy tìm hiểu kỹ để chế biến cho phù hợp.

Ăn phải các thực phẩm kỵ nhau là mầm mống sinh ra bệnh tật, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, khi vào bếp chế biến, các bà nội trợ cần nắm rõ những thực phẩm nào kỵ nhau. Tránh kết hợp lung tung, giúp cơ thể luôn trong trạng thái cân bằng, có thể tự điều chỉnh được và không bị trúng độc.

Hơn thế nữa, hàm lượng protein cũng cao hơn trứng gà đến 13,5%. Giúp nuôi dưỡng và hình thành các nhóm cơ, chất đề kháng, đồng thời duy trì hoạt động sống của cơ thể. Đặc biệt, để bé có thể thông minh, hoạt động nhanh nhạy ngay từ trong bụng mẹ thì nhu cầu cần được bổ sung protein là rất lớn.

Trứng ngỗng là một thực phẩm bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa loãng xương và bệnh còi xương. 100g trứng ngỗng chứa 13g protein; 14,2g lipid; 360 mcg vitamin A; 71 mg canxi; 210 mg photpho; 3,2 mg sắt… và chứa nhiều vitamin khác như B1, B2; PP…

Ăn trứng ngỗng tốt cho sự phát triển của thai nhi

Chất này cũng hỗ trợ các chức năng hình thành và phát triển hệ cơ bắp khỏe mạnh. Cũng như giúp bé chống đỡ lại bệnh tật hiệu quả, tạo ra sự cân bằng cho cơ thể. Vì vậy, ăn trứng ngỗng để bổ sung chất đạm và cung cấp đa dạng các dưỡng chất cho cơ thể mẹ bầu là điều rất cần thiết.

Bên cạnh đó, trong quá trình mang thai để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi mẹ nên ăn đa dạng các loại thức ăn. Nhất là các thực phẩm giàu vitamin A, DHA, cholin, axit folic, axit béo… Chính vì vậy, mẹ bầu cần kết hợp ăn trứng ngỗng với nhiều rau và củ quả để tốt cho sự phát triển của thai nhi. Nhưng không nên ăn vô tội vạ hay kết hợp lung tung, sẽ khiến cả mẹ và bé gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Thay vào đó, bạn cần nắm rõ trứng ngỗng kỵ với cái gì để xây dựng thực đơn dinh dưỡng khoa học.

Theo đó, trứng ngỗng kỵ với các thực phẩm sau đây:

Trứng ngỗng kỵ tỏi

Bạn không nên ăn trứng ngỗng với tỏi. Bởi mỗi quả trứng trung bình 17gr chứa tới 220mg cholesterol và nhiều chất béo, chủ yếu là axit bão hòa. Vì vậy, khi ăn quá nhiều cơ thể sẽ khó đào thải hết cholesterol, dễ bị đầy bụng, khó tiêu. Cộng thêm với tính nóng từ tỏi, có thể gây đầy hơi, trướng bụng, rối loạn tiêu hóa. Nếu ăn tỏi với trứng trong một thời gian dài thì có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của gan.

Trứng ngỗng kỵ tỏi

Ngoài ra, thành phần của tỏi cũng có tính chất kích thích dạ dày cao, đặc biệt là khi đói. Những lúc này bạn mà ăn tỏi phi hay gia giảm trong món ăn với trứng như trứng ngỗng sẽ hình thành nên độc tố gây bệnh, khiến sức khỏe suy giảm.

Trứng ngỗng kỵ với thịt đỏ

Theo Đông y, thịt thỏ như thịt bò, thịt dê… có tính lạnh. Trong khi đó, trứng ngỗng chứa hàm lượng chất đạm lớn cũng mang tính lạnh. Khi hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ kích ứng hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy.

Hơn thế nữa, thịt đỏ có hàm lượng cao chất béo bão hòa, làm tăng nồng độ cholesterol trong máu. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, thịt đỏ có liên quan tới một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, thực quản, dạ dày, tụy, nội mạc tử cung… Khi kết hợp thịt đỏ với trứng ngỗng thì nguy cơ mắc ung thư lại càng cao hơn. Vì vậy, bạn không nên tùy tiện kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau.

Nếu lỡ ăn trứng ngỗng với tỏi mà xuất hiện triệu chứng ngộ độc, bạn cần uống nhiều nước gừng tươi ấm để gây nôn ra. Sau đó, với những người bình thường thì dùng thêm thuốc nhuận tràng để đào thải chất độc hại còn tồn tại trong cơ thể. Còn với mẹ bầu thì cần đến bệnh viện thăm khám, để bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Trứng ngỗng kỵ với óc heo

Óc heo chứa hàm lượng cholesterol. Ăn thường xuyên cơ thể sẽ dư chất này và khó đào thải ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân gây nên các bệnh về tim mạch, gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, óc heo cũng chứa nhiều lipit. Hơn nữa, óc heo cũng có vị ngọt, tính hàn. Khi kết hợp với trứng ngỗng sẽ gây nên hiện tượng khó tiêu, kích thích dạ dày, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Người bệnh sẽ nhanh chóng ốm yếu vì tình trạng ăn không ngon miệng, tiêu hóa không tốt.

Vì vậy, thay vì kết hợp óc heo với trứng ngỗng, bạn hãy kết hợp thực phẩm này với rượu vang, rau trộn, cháo, bún, bánh giò, sữa chua, nước trái cây… để dễ tiêu hóa hơn.

Ngoài ra, khi mang thai, mẹ bầu không nên ăn trứng ngỗng với sữa đậu nành. Bởi sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiêu hóa. Do sữa đậu nành giàu protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamin… Trong khi đó, lượng protein trong trứng ngỗng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành. Sự kết hợp này khiến cho quá trình phân hủy protein bị cản trở, khó hấp thụ chất lactose và các chất dinh dưỡng khác.

Sau khi uống sữa đậu nành thì mẹ bầu không nên ăn trứng ngỗng

Không chỉ có sữa đậu nành, sau khi ăn trứng ngỗng mẹ bầu cũng không nên uống trà xanh. Đây cũng là thứ đồ uống nghiêm cấm, bởi axit tannic trong trà xanh sẽ kết hợp với protein trong trứng tạo thành hợp chất protein axit tannic. Chất này làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Lâu dần hình thành táo bón, tăng tích trữ các chất có hại cho cơ thể.

Chính vì vậy, việc tìm hiểu trứng ngỗng kỵ với món gì là vấn đề rất quan trọng.

Nếu có nhiều thời gian rảnh hơn nữa thì mẹ nên tìm hiểu thêm về trứng ngỗng kỵ với rau gì? Để tự mình lựa chọn ra được những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe và tốt cho sự phát triển của bé. Bởi rau xanh cũng là thực phẩm quan trọng, chứa nhiều chất xơ, dinh dưỡng cho mẹ bầu. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu ăn bất cứ cái gì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi trong bụng. Vì thế khi ăn loại thực phẩm nào mẹ cũng hãy tìm hiểu thật kỹ để biết chúng có kỵ nhau hay không. Và đảm có một chế độ ăn uống thật khoa học cung cấp đủ dưỡng chất cho cả mẹ lẫn con.

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Mẹ bầu ăn trứng ngỗng thế nào cho đúng?

Theo quan niệm dân gian, khi mang bầu từ 3 tháng trở đi bạn mới nên ăn trứng ngỗng. Nhưng vì hàm lượng chất dinh dưỡng trong 1 quả trứng ngỗng khá lớn, nên ăn 1 - 2 quả/tuần là đủ.

Ăn 1-2 quả trứng ngỗng trong tuần là đủ

Với những mẹ bầu có cholesterol máu cao hoặc có tiền sử tim mạch thì nên hạn chế ăn trứng ngỗng. Thay vào đó hãy bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả và các loại thịt, cá để cung cấp đầy đủ và da dạng chất dinh dưỡng, phòng chống bệnh thiếu máu và phát triển não bộ ở trẻ.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn nắm bắt được trứng ngỗng kỵ gì? Cũng như ăn như thế nào là hợp lý, xây dựng một chế độ ăn cân đối, để tận dụng được tối đa dinh dưỡng và lợi ích từ loại thực phẩm này mang lại.