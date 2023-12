Người bị cảm sốt nên ăn gì cho nhanh khỏe?

Rau củ hầm, canh thịt là món ăn bổ dưỡng cho người ốm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo hoặc súp gà

Súp gà là sự kết hợp tuyệt vời giữa canh và các nguyên liệu bổ dưỡng khác. Đặc biệt, thịt gà giúp cung cấp cho cơ thể một lượng lớn sắt và protein. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm kèm theo như bắp, cà rốt, nấm,… cũng vô cùng giàu dinh dưỡng và chất xơ cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng.

Bột năng giúp cho kết cấu của món súp đặc hơn, khiến bạn có cảm giác no lâu hơn so với việc ăn canh. Nếu bạn không thích súp thì có thể ăn cháo. Cháo cũng có những lợi ích đối với sức khỏe tương tự súp.

Cháo hoặc súp gà giúp người ốm nhanh phục hồi - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây giàu vitamin C

Bị sốt nên ăn trái cây gì? Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể, đóng vai trò tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Khi sức khỏe không tốt, ví dụ như bạn bị cảm sốt, việc bổ sung vitamin C là điều vô cùng cần thiết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C được hấp thụ từ thực phẩm sẽ hiệu quả hơn so với lượng vitamin C trong các viên uống bổ sung. Các loại trái cây giàu vitamin C có thể kể đến như: dâu tây, cà chua, cam, quýt, bưởi,…

Sữa chua

Sữa chua là một trong những món ăn cực kỳ có lợi khi bạn bị sốt hoặc cảm cúm. Sữa chua giúp bổ sung các lợi khuẩn cho đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe, hệ tiêu hóa tốt hơn, từ đó tránh mắc thêm các bệnh khác.

Sữa chua giúp bổ sung các lợi khuẩn cho đường ruột, cải thiện sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh

Một số thực phẩm quen thuộc như rau mồng tơi, cà chua, rau cải, rau muống, rau dền,… được chế biến ở dạng nấu canh, dạng luộc đều có tác dụng hạ nhiệt khi bạn đang bị sốt. Đừng kiêng cữ quá mức trong thời gian bị ốm, nếu không bạn sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, bệnh tình sẽ lâu khỏi hơn.

Sinh tố, nước hoa quả

Các loại trái cây như chanh, cam, xoài, chuối, dâu tây,… là những lựa chọn tuyệt vời đối với cơ thể khi bạn bị cảm sốt. Trái cây giúp cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể, bù lại lượng chất điện giải bị mất. Nếu không muốn ăn, bạn có thể ép nước hoa quả hoặc xay sinh tố.

Sinh tố, nước hoa quả giúp bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Người bị cảm sốt không nên ăn gì?

Trứng

Trứng được xem là một trong những thực phẩm cực kỳ tốt đối với sức khỏe. Vậy bị cảm sốt có nên ăn trứng? Người ta khuyên rằng bạn không nên ăn trứng khi bị ốm vì trứng chứa rất nhiều protein, khi ăn sẽ tạo ra lượng nhiệt lượng lớn. Những người bị sốt, đặc biệt là trẻ em, việc ăn trứng sẽ khiến nhiệt lượng cơ thể tăng lên, không phát tán ra ngoài được, dẫn đến sốt càng cao hơn và lâu khỏi.

Ăn ớt, tiêu, tỏi

Các đồ ăn cay hay gia vị cay sẽ sản xuất ra nhiều nhiệt cho cơ thể. Vì vậy, đây là lý do mà người bị cảm sốt nên hạn chế ăn các thực phẩm cay nóng.

Mật ong

Mật ong được xem là một loại thuốc bổ cho cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều mật ong khi bị sốt có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên.

>>> Xem thêm:

- Nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt? Những điều mẹ cần lưu ý

- Bị sốt không nên ăn gì để nhanh khỏi bệnh?

Ăn quá nhiều mật ong có thể khiến cơ thể tăng nhiệt độ, sốt cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Bị sốt có nên ăn dưa hấu không? Dưa hấu rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nó lại có tính hàn, sinh ra nhiệt lượng cao, gây nóng trong người. Vì vậy, bạn không nên ăn quá nhiều dưa hấu, đặc biệt là người bị cảm.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi bị cảm sốt nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh chóng phục hồi cơ thể. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn!