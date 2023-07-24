Nghe 'bác sĩ Google' uống cỏ mực trị suy thận, người phụ nữ nhập viện cấp cứu

Bệnh nhân đến khám ở một cơ sở y tế khoảng 10 ngày trước, được chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tai biến mạch máu não. Bà được kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Theo thông tin từ VnExpress, nữ bệnh nhân 76 tuổi, bị suy thận cấp, vừa dùng thuốc theo đơn của bác sĩ vừa tự xay cỏ mực lấy nước uống khiến bệnh trở nặng.

BS.CKII Võ Thị Kim Thanh, Phó khoa Nội thận, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn khi ăn, tiểu ít, phù, mệt, khó thở. Chẩn đoán người bệnh tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn kèm hạ kali máu, các bác sĩ truyền thuốc và kali, ổn định huyết áp. Người bệnh đã tổn thương thận, dùng thêm cỏ mực khiến tình trạng nặng nề hơn.

Nữ bệnh nhân cho biết bà tìm hiểu trên mạng rồi tự uống thêm cỏ mực. Mỗi ngày, bà ép 200g cây, lấy nước uống cùng thuốc bác sĩ kê. Bà uống đến ngày thứ 9, bệnh không giảm, nôn ói nhiều lần, được cấp cứu tại Trung tâm Tiết niệu - Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ngày 21/7.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, sau hai ngày điều trị tích cực, các triệu chứng suy thận đã thuyên giảm, tiểu khá hơn. Tuy nhiên, nếu đáp ứng điều trị bằng thuốc ít, chức năng thận không phục hồi tốt hơn, người bệnh sẽ phải lọc máu.

Theo bác sĩ, cỏ mực có nhiều tên gọi như nhọ nồi, bạch hoa thảo, thủy hạn liên… Trong đông y, cỏ nhọ nồi không độc, có vị chua, ngọt, tính hàn, thường dùng chữa sốt cao, chảy máu cam, mề đay, viêm họng, suy nhược… Tuy nhiên, tác dụng chữa suy thận bằng cỏ mực chưa được chứng minh bằng khoa học.

Bác sĩ Thanh thăm khám cho người bệnh - Ảnh: VnExpress

Trong khi đó, người từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ suy thận cao hơn các nhóm tuổi khác. Với trường hợp trên, người bệnh đã lớn tuổi, bị tăng huyết áp và đái tháo đường hơn 20 năm, kèm theo uống nhiều thuốc điều trị bệnh nền thì khả năng thận hồi phục sẽ khó khăn hơn người bình thường.

Bác sĩ Thanh phân tích, một số trường hợp mắc nhiều bệnh mạn tính tự ý bổ sung những loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, uống thuốc truyền miệng trong dân gian và các loại thuốc giảm đau mà không có chỉ định của bác sĩ. Từ đó ảnh hưởng đến việc lọc của thận, gây tổn thương thận.

Các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh xơ cứng động mạch, sỏi thận… cũng có khả năng dẫn đến tổn thương cho thận. Ngoài ra, ăn quá nhiều đạm, muối, dầu mỡ… cũng ảnh hưởng đến thận.