Nếu ngừng ăn thịt, điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể bạn?

Sức khỏe 04/05/2022 21:17

Không dễ dàng gì để cắt bỏ các món thịt thơm ngon trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng thực hiện điều này, bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ sau.

1. Giảm viêm

Nếu ngừng ăn thịt, điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể bạn? - Ảnh 1

Từ bỏ việc ăn thịt thể khó, nhưng về lâu dài, bạn nên cắt các món thịt xông khói ra khỏi bữa ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt đỏ và thịt đã qua chế biến có nhiều chất béo bão hòa và có thể gây viêm, làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh khác. Các loại thịt đã qua chế biến bao gồm thịt xông khói, giăm bông và xúc xích. Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn và thịt cừu.

2. Đi vệ sinh thường xuyên hơn

Nếu bạn ăn ít thịt và tiêu thụ nhiều chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và rau quả, hệ tiêu hóa cũng bạn sẽ được thanh lọc giúp bạn dễ dàng đi vệ sinh hơn. Chất xơ hút nước vào ruột kết, giúp phân đi được thải ra ngoài thuận lợi hơn. 

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn 1/2 khẩu phần thịt đỏ mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 48%. 

4. Giảm mức cholesterol 

Nếu ngừng ăn thịt, điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể bạn? - Ảnh 2

Nếu bạn ăn ít thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt, bạn có thể giảm lượng cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu. Nếu bạn muốn ăn thịt, tốt hơn bạn nên cắt thịt mỏng và không để da.

5. Có lợi cho môi trường toàn cầu

Thay thế thịt bằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp giảm lượng khí thải carbon và khí nhà kính. Vì con người cần dùng không gian đất để trồng lương thực ít hơn là không gian dành cho chăn nuôi.

Theo Kormedi.com 

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Từ khóa:   sức khỏe thực phẩm tiêu thụ thực phẩm lành mạnh

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