Miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng, 2 việc không nên làm sau 21h để phòng đột quỵ

Thời tiết miền Bắc đón vào đợt rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 22 ngày 23/1, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 2-5 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 7-10 độ C, Hà Tĩnh 10-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và được đánh giá là thời điểm dễ gây chấn thương, đột quỵ…