Mẹ bầu 23 tuần chuyển dạ nhưng vẫn quyết định giữ song thai trong bụng thêm 10 tuần nữa

Người phụ nữ 24 tuổi, chuyển dạ khi song thai mới 23 tuần, bác sĩ tìm mọi cách giữ hai bé thêm 10 tuần trong bụng mẹ.

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 4/5, bác sĩ Hoàng Văn Khanh, Bệnh viện Nam học và Hiến muộn Hà Nội, thông tin bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nhiều cơn co liên tiếp, cổ tử cung mở 2cm, căng giãn và mỏng dần, là dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tụt cổ tử cung, đối mặt nguy cơ sinh non. Ê kíp truyền thuốc giảm cơn co đồng thời khâu vòng cổ tử cung, nhưng sau khoảng 30 phút, cổ tử cung vẫn mở 2 cm, đầu ối căng, sắp vỡ. Các bác sĩ tháo vòng nâng và khâu eo tử cung khẩn cấp với mục đích ngăn sản phụ sinh non.

Khâu eo tử cung ở thai phụ - Ảnh: Internet Khâu eo tử cung là thủ thuật có xâm lấn, được thực hiện ở tuần 14-16 của thai kỳ nhằm dự phòng sinh non cho thai phụ có nguy cơ. Trong một số trường hợp đặc biệt, khâu vòng cổ tử cung có thể thực hiện ở sau tuần 20. Bác sĩ Khanh nhận định độ khó của thủ thuật cao bởi toàn bộ cổ tử cung đã giãn hết thành hình chữ U, có nhiều cơn co nên việc giữ thai vô cùng khó khăn, nguy cơ vỡ hoặc rỉ ối sẽ tăng lên. May mắn sau ca thủ thuật, sức khỏe thai phụ ổn định. Bệnh nhân nằm điều trị tại viện đến tuần thứ 33 thì chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hạ sinh an toàn một trai, một gái.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tháng 3/2022, các bác sĩ khoa Sản 1 – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện khâu vòng tử cung cấp cứu, giữ thai thành công cho một thai phụ mang thai 21 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Chị K.T.N (38 tuổi, trú tại Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng đau bụng, ra nhầy hồng âm đạo, cổ tử cung đã mở hơn 2cm, túi ối sa một phần khỏi cổ tử cung, chưa vỡ. Sản phụ sau khi được khâu eo cổ tử cung - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và người bệnh ngay lập tức được chỉ định khâu vòng cổ tử cung cấp cứu kết hợp truyền giảm co tích cực. BS. cho biết, thông thường, các trường hợp thai phụ có tình trạng hở eo tử cung sẽ được khâu vòng cổ tử cung khi thai nhi được 14-16 tuần tuổi. Tuy nhiên, thai phụ N. là trường hợp rất đặc biệt khi thực hiện khâu vòng cổ tử cung vào thời điểm mang thai ở tuần thứ 21 và đã có dấu hiệu chuyển dạ. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này sẽ mở ra hướng mới tích cực trong điều trị nhiều nhóm bệnh nhân có nguy cơ sinh non, sảy thai sớm.

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