Mẹ bầu 23 tuần chuyển dạ nhưng vẫn quyết định giữ song thai trong bụng thêm 10 tuần nữa

Ê kíp truyền thuốc giảm cơn co đồng thời khâu vòng cổ tử cung, nhưng sau khoảng 30 phút, cổ tử cung vẫn mở 2 cm, đầu ối căng, sắp vỡ. Các bác sĩ tháo vòng nâng và khâu eo tử cung khẩn cấp với mục đích ngăn sản phụ sinh non.

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 4/5, bác sĩ Hoàng Văn Khanh, Bệnh viện Nam học và Hiến muộn Hà Nội, thông tin bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nhiều cơn co liên tiếp, cổ tử cung mở 2cm, căng giãn và mỏng dần, là dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tụt cổ tử cung, đối mặt nguy cơ sinh non.

Khâu eo tử cung ở thai phụ - Ảnh: Internet

Khâu eo tử cung là thủ thuật có xâm lấn, được thực hiện ở tuần 14-16 của thai kỳ nhằm dự phòng sinh non cho thai phụ có nguy cơ. Trong một số trường hợp đặc biệt, khâu vòng cổ tử cung có thể thực hiện ở sau tuần 20.

Bác sĩ Khanh nhận định độ khó của thủ thuật cao bởi toàn bộ cổ tử cung đã giãn hết thành hình chữ U, có nhiều cơn co nên việc giữ thai vô cùng khó khăn, nguy cơ vỡ hoặc rỉ ối sẽ tăng lên. May mắn sau ca thủ thuật, sức khỏe thai phụ ổn định. Bệnh nhân nằm điều trị tại viện đến tuần thứ 33 thì chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hạ sinh an toàn một trai, một gái.