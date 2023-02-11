Mẫu chè đậu trắng phát miễn phí nhiễm đến 5 loại vi khuẩn: một người tử vong, 88 người ngộ độc

Sức khỏe 11/02/2023 11:52

Có đến 5 loại vi khuẩn nhiễm trong món chè đậu trắng đã khiến 88 người ngộ độc tại An Giang.

Theo thông tin từ Báo SGGP, ngày 11-2, báo cáo chính thức của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (trực thuộc Sở Y tế) tỉnh An Giang đã xác định nguyên nhân khiến 88 người ngộ độc, 1 người tử vong sau khi ăn chè đậu trắng được phát miễn phí nhân ngày rằm tháng Giêng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu chè đậu trắng có chan nước cốt dừa (trực tiếp vào chè) nhiễm tới 5 loại vi khuẩn gồm: Bacillus cereus (vi khuẩn hoại sinh gây đau bụng, tiêu chảy); Staphylococcusaureus (khuẩn tụ cầu, đây là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng tiêu hóa nặng ở 4 bệnh nhân và 1 người đã tử vong); Escherichia coli (gây tiêu chảy); Coliforms và trực khuẩn Shigella spp.

Mẫu chè đậu trắng phát miễn phí nhiễm đến 5 loại vi khuẩn: một người tử vong, 88 người ngộ độc - Ảnh 1

Bệnh nhân bị ngộ độc nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Ảnh: SGGP

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền, cho biết, vào chiều 4-2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp nhận 1 ca bệnh nhập viện tiêu chảy, nôn ói. Bệnh nhân cho hay mình có ăn chè đậu trắng do một phụ nữ tên T. nấu phát miễn phí cho bà con trong xóm và người đi đường.

Ngày hôm sau, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp tục có thêm 34 trường hợp nhập viện với cùng triệu chứng ngộ độc thực phẩm gây đau bụng, tiêu chảy. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận tất cả đều do ăn chè đậu trắng do bà T. (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu phát miễn phí.

Mẫu chè đậu trắng phát miễn phí nhiễm đến 5 loại vi khuẩn: một người tử vong, 88 người ngộ độc - Ảnh 2
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn chè. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, nhân dịp rằm tháng Giêng, bà N.A.T (ngụ tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A) nấu chè đậu trắng để phát miễn phí cho mọi người.

Người phụ nữ này nấu chè từ chiều 3/2, sáng hôm sau, bà phát miễn phí cho nhiều người trong xóm. Nguyên liệu nấu chè gồm 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg nước cốt dừa, 24kg đường cát và nước tro tàu. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhiều người sau khi ăn chè có triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt…

Khi phát chè, bà T. không làm nóng lại và chia chè vào từng bọc để phát. Mỗi bọc khoảng 4 chén chè (chè ở dưới, nước cốt dừa ở trên).

Vụ ngộ độc khiến 38 người phải nhập viện cấp cứu tại huyện Chợ Mới. Trong đó, 4 người tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. Sau đó, 1 người phụ nữ nữ đã tử vong. Ngoài ra, 50 người sau khi ăn chè của bà T. bị đau bụng nhẹ, tự mua thuốc uống tại nhà.

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