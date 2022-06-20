Mãn kinh là "rào cản của cuộc đời" đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn

Sức khỏe 20/06/2022 11:37

Thời kỳ mãn kinh là một giai đoạn khó khăn đối với hầu hết phụ nữ. Hầu hết phụ nữ sẽ trải qua thời kỳ tiền mãn kinh của mình ở độ tuổi 50, sau đó họ sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh. Nếu phụ nữ không chú ý đến việc tự điều hòa trong giai đoạn này rất dễ gặp những “rắc rối lớn”. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của chính họ mà còn có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp của các mối quan hệ trong gia đình.

Phụ nữ trong giai đoạn này sẽ thường dễ bị cáu gắt, lo lắng và mất bình tĩnh. Những lo lắng về công việc, hôn nhân, đời sống con cái,… sẽ làm họ dễ bị bộc phát khiến tính tình của họ cũng dần bị thay đổi, họ thích trút bỏ nỗi bất an trong lòng bằng cách phản ứng mất bình tĩnh và có xu hướng trở nên to tiếng hơn. 

Mãn kinh là 'rào cản của cuộc đời' đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn - Ảnh 1
Thời kỳ mãn kinh thường rơi vào độ tuổi 45 – 55, đánh dấu sự kết thúc quá trình sinh sản ở người phụ nữ. Nói cách khác, khi nào bạn ngừng có kinh nguyệt, đó là lúc bạn chính thức mãn kinh

Ngoài ra, sau khi bước vào thời kỳ mãn kinh, chức năng trao đổi chất dần bị suy yếu, một lượng lớn canxi trong cơ thể mất đi dễ gây đau nhức xương khớp, thậm chí tiến triển thành loãng xương, ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường. Và chỉ khi một người phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh một cách suôn sẻ, cô ấy mới có thể đặt nền tảng cho một tuổi già tươi đẹp.

Vậy phụ nữ nên làm thế nào để vượt qua thời kỳ mãn kinh tốt hơn? Mãn kinh được xem là “rào cản của cuộc đời” đối với phụ nữ, sau đây tôi sẽ mách bạn 3 thủ thuật giúp thời lý mãn kinh của bạn được suôn sẻ hơn.

1. Điều hòa cảm xúc

Mãn kinh là 'rào cản của cuộc đời' đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn - Ảnh 2

Trước hết, phụ nữ chúng ta cần phải nắm rõ kiến thức về thời kỳ mãn kinh để có những chuẩn bị tâm lý thật tốt, giữ thái độ bình thản và coi thời kỳ này như một giai đoạn sinh lý bình thường của cuộc đời. Khi gặp trường hợp không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, bạn có thể chủ động tâm sự với gia đình, bạn bè để hóa giải những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Hoặc chuyển hướng sự chú ý bằng cách tắm nước nóng, nghe nhạc, tập thể dục,… Đồng thời, các thành viên trong gia đình cũng nên có sự hiểu biết và quan tâm đúng mức.

2. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Nếu các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh kéo dài quá lâu, hoặc có biểu hiện trầm cảm rõ rệt, bạn cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời, lắng nghe tư vấn chuyên môn của bác sĩ và thực hiện đúng lời khuyên của bác sĩ để điều chỉnh cảm xúc cũng như tâm trạng của mình theo chiều hướng tốt hơn.

3. Làm tốt công tác bổ sung dinh dưỡng

Mãn kinh là 'rào cản của cuộc đời' đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn - Ảnh 3
Cao/Keo da lừa (một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc)
Mãn kinh là 'rào cản của cuộc đời' đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn - Ảnh 4
Phục linh (một nguyên liệu phổ biến trong các vị thuốc Đông Y)

Phụ nữ mãn kinh cần chú ý bổ sung canxi và các nguyên tố vi lượng khác để chống loãng xương như a giao (hay còn được gọi là cao/ keo da lừa, một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc), phục linh (một nguyên liệu phổ biến trong các vị thuốc Đông Y),... Trong đó cao da lừa có thành phần là collagen, và các chất thu được sau khi thủy phân có thể thúc đẩy sự phát triển của hemoglobin và các tế bào hồng cầu, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa và chống lão hóa. Kết hợp cả hai cũng có thể làm giảm cảm giác ngọt của cao da lừa và tăng cường sự hấp thụ của lá lách và dạ dày.

Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt?

Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt?

Kinh nguyệt thường gây ra cảm giác khó chịu cho chị em phụ nữ, nhất là vào mùa hè như bây giờ, lại càng khó chịu hơn. Vì vậy, một số phụ nữ thường sẽ nghĩ trong lòng, thật tuyệt vời biết bao nếu kinh nguyệt không đến nữa!

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thời kỳ mãn kinh giai đoạn tiền mãn kinh Mãn kinh - rào cản cuộc đời Trải qua thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng phụ nữ sức khỏe gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm