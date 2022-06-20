Mãn kinh là "rào cản của cuộc đời" đối với phụ nữ: Mách bạn những điều này để thời kỳ mãn kinh có thể thoải mái hơn

Ngoài ra, sau khi bước vào thời kỳ mãn kinh, chức năng trao đổi chất dần bị suy yếu, một lượng lớn canxi trong cơ thể mất đi dễ gây đau nhức xương khớp, thậm chí tiến triển thành loãng xương, ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường. Và chỉ khi một người phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh một cách suôn sẻ, cô ấy mới có thể đặt nền tảng cho một tuổi già tươi đẹp.

Phụ nữ trong giai đoạn này sẽ thường dễ bị cáu gắt, lo lắng và mất bình tĩnh. Những lo lắng về công việc, hôn nhân, đời sống con cái,… sẽ làm họ dễ bị bộc phát khiến tính tình của họ cũng dần bị thay đổi, họ thích trút bỏ nỗi bất an trong lòng bằng cách phản ứng mất bình tĩnh và có xu hướng trở nên to tiếng hơn.

Vậy phụ nữ nên làm thế nào để vượt qua thời kỳ mãn kinh tốt hơn? Mãn kinh được xem là “rào cản của cuộc đời” đối với phụ nữ, sau đây tôi sẽ mách bạn 3 thủ thuật giúp thời lý mãn kinh của bạn được suôn sẻ hơn.

Trước hết, phụ nữ chúng ta cần phải nắm rõ kiến thức về thời kỳ mãn kinh để có những chuẩn bị tâm lý thật tốt, giữ thái độ bình thản và coi thời kỳ này như một giai đoạn sinh lý bình thường của cuộc đời. Khi gặp trường hợp không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, bạn có thể chủ động tâm sự với gia đình, bạn bè để hóa giải những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Hoặc chuyển hướng sự chú ý bằng cách tắm nước nóng, nghe nhạc, tập thể dục,… Đồng thời, các thành viên trong gia đình cũng nên có sự hiểu biết và quan tâm đúng mức.

2. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Nếu các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh kéo dài quá lâu, hoặc có biểu hiện trầm cảm rõ rệt, bạn cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời, lắng nghe tư vấn chuyên môn của bác sĩ và thực hiện đúng lời khuyên của bác sĩ để điều chỉnh cảm xúc cũng như tâm trạng của mình theo chiều hướng tốt hơn.

3. Làm tốt công tác bổ sung dinh dưỡng

Cao/Keo da lừa (một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc)

Phục linh (một nguyên liệu phổ biến trong các vị thuốc Đông Y)

Phụ nữ mãn kinh cần chú ý bổ sung canxi và các nguyên tố vi lượng khác để chống loãng xương như a giao (hay còn được gọi là cao/ keo da lừa, một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc), phục linh (một nguyên liệu phổ biến trong các vị thuốc Đông Y),... Trong đó cao da lừa có thành phần là collagen, và các chất thu được sau khi thủy phân có thể thúc đẩy sự phát triển của hemoglobin và các tế bào hồng cầu, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa và chống lão hóa. Kết hợp cả hai cũng có thể làm giảm cảm giác ngọt của cao da lừa và tăng cường sự hấp thụ của lá lách và dạ dày.