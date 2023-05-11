Vừa qua, cháu bé 10 tuổi được một cơ sở y tế tại Huế phát hiện và xổ thành công con sán xơ mít dài hơn 3m sống trong cơ thể.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/5, nguồn tin từ Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) tỉnh TT-Huế cho biết, cơ sở y tế này vừa xổ sán xơ mít thành công bằng phương thuốc y học cổ truyền cho một bệnh nhi 10 tuổi. Trước đó, cháu H. H.M. (SN 2013, trú tại TP Huế) nhập viện với triệu chứng đau bụng từng cơn, có đốt sán ở hậu môn gây ngứa. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, khoa Nội - Nhi thuộc Bệnh viện YHCT TT-Huế chẩn đoán cháu H.M bị nhiễm sán xơ mít.

Sán xơ mít được lấy ra khỏi người bệnh nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong Các bác sĩ đã cho H.M. uống một liều thuốc y học cổ truyền theo phác đồ của bệnh viện và xổ ra con sán xơ mít dài hơn 3m. Sau khi theo dõi sức khỏe ổn định, bệnh nhân được xuất viện về nhà. Người nhà của bệnh nhi H.M. cho biết, gia đình có thói quen ăn các món ăn bò tái, rau sống, nem chua. Nghi ngờ con có triệu chứng nhiễm giun sán hai tháng qua, người nhà tự mua thuốc tẩy giun sán ở quầy thuốc về điều trị; tuy nhiên, các triệu chứng đau bụng, ngứa hậu môn vẫn tiếp tục xuất hiện. Sau khi tìm hiểu thông tin, người nhà cháu H.M. đưa bệnh nhi đến Bệnh viện YHCT tỉnh TT-Huế khám, điều trị.

Vào tháng 10/2022, dẫn nguồn tin từ VTV, tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, bác sĩ Văn Trường Huy, khoa Đông Y cũng đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nam tên T sinh năm: 1992 trú tại TP Đà Nẵng đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để khám bệnh vì thường xuyên đi ngoài ra đốt sán. Sán dài 10m trong người bệnh nhân - Ảnh: VTV Sau khi khám và được các bác sĩ chỉ định cho thuốc để xổ, bệnh nhân xổ thành công ra ngoài một con sán xơ mít dài 10m. Để tránh bị nhiễm sán, người dân nên ăn chín uống sôi, thận trọng khi mua các loại thịt, nếu phát hiện những biểu hiện bất thường thì nên tiêu hủy, không nên ăn. Rửa rau sống nhiều lần dưới vòi nước, ngâm bằng nước muối trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, bác sĩ còn khuyên người dân nên thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Trong trường hợp phát hiện ra triệu chứng: đau bụng, rối loạn tiêu hóa, rơi rớt các đốt sán ra ngoài quần áo thì nên nhanh chóng đến bệnh viện để được khám, tư vấn và điều trị.

Lấy thành công sán xơ mít dài 10m ra khỏi cơ thể một nam bệnh nhân 30 tuổi Sau khi thăm khám và được các bác sĩ chỉ định cho thuốc để xổ, bệnh nhân xổ thành công ra ngoài một con Sán xơ mít dài 10m.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-phat-hien-san-xo-mit-dai-tan-3m-ky-sinh-trong-co-the-cua-chau-be-10-tuoi-580685.html